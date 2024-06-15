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Шольц різко відреагував на ультиматум путіна щодо України

12:27, 15 червня 2024
За словами Олафа Шольца, путін показав, що він зацікавлений в класичному імперіалістичному захопленні територій.
Шольц різко відреагував на ультиматум путіна щодо України
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що так звана пропозиція російського диктатора володимира путіна з ультимативними вимогами до України має на меті відволікти увагу світу від Глобального саміту миру, який сьогодні розпочнеться у Швейцарії. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу ZDF.

Говорячи про ультиматуми путіна, Шольц сказав, що «це несерйозна пропозиція, але вона пов'язана з мирною конференцією, яка проходить у Швейцарії».

«Водночас путін також показав, у чому він насправді зацікавлений, а саме в класичному імперіалістичному захопленні територій», – заявив канцлер і нагадав, що рф розпочала жорстоку війну проти України.

 «Ось чому це не та пропозиція, яка може спрацювати. Важливо, щоб для України був справедливий і чесний мир. І Україна повинна бути в змозі не підписатися під будь-яким диктатом путіна, а діяти у власних інтересах», – сказав він.

Також Шольц додав, що більшість країн так званого Глобального Півдня «абсолютно чітко усвідомлює, що йдеться про загарбницьку війну з боку росії».

Раніше Президент України Володимир Зеленський назвав ультиматумом «пропозиції» путіна про припинення війни на умовах агресора.

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