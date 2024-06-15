Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для біженців з України до 2026 року

У ЄС зазначили, що міністри продемонстрували нову солідарність і вирішили, що продовжуватимуть надавати захист українському народу.

Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для біженців з Україні. Про це повідомили на офіційному сайті Ради ЄС.

«Рада вітає пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для більш ніж 4 мільйонів українців, які рятуються від агресивної війни росії, до 4 березня 2026 року», - сказано в заяві.

Державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур зазначила, поки в Україні падають бомби, ситуація там небезпечна.

Вона додала, що міністри продемонстрували нову солідарність і вирішили, що продовжуватимуть надавати захист українському народу в ЄС.

Нагадаємо, механізм тимчасового захисту запустили 4 березня 2022 року і він мав діяти до 4 березня 2025 року. Пропозицію про подальше продовження терміну дії тимчасового захисту до 4 березня 2026 року висунуто в умовах нестабільності ситуації в Україні.

Також у ЄС зазначили, що продовження не змінює рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

Рада ЄС офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту після того, як буде проведено юридичну перевірку та переклад усіма мовами ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.