Практика судів
  1. В Україні

Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для біженців з України до 2026 року

11:39, 15 червня 2024
У ЄС зазначили, що міністри продемонстрували нову солідарність і вирішили, що продовжуватимуть надавати захист українському народу.
Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для біженців з України до 2026 року
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Рада ЄС підтримала продовження тимчасового захисту для біженців з Україні. Про це повідомили на офіційному сайті Ради ЄС.

«Рада вітає пропозицію щодо продовження тимчасового захисту для більш ніж 4 мільйонів українців, які рятуються від агресивної війни росії, до 4 березня 2026 року», - сказано в заяві.

Державний секретар Бельгії з питань притулку та міграції Ніколь де Мур зазначила, поки в Україні падають бомби, ситуація там небезпечна.

Вона додала, що міністри продемонстрували нову солідарність і вирішили, що продовжуватимуть надавати захист українському народу в ЄС.

Нагадаємо, механізм тимчасового захисту запустили 4 березня 2022 року і він мав діяти до 4 березня 2025 року. Пропозицію про подальше продовження терміну дії тимчасового захисту до 4 березня 2026 року висунуто в умовах нестабільності ситуації в Україні.

Також у ЄС зазначили, що продовження не змінює рішення від березня 2022 року щодо категорій осіб, на яких поширюється тимчасовий захист.

Рада ЄС офіційно ухвалить рішення про продовження тимчасового захисту після того, як буде проведено юридичну перевірку та переклад усіма мовами ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Громадська рада доброчесності може надати негативні висновки до 80% кандидатів на посади суддів апеляційних судів – ВККС

Негативні висновки ГРД ВККС доведеться розглядати на пленарних засіданнях, що позначиться на строках проведення конкурсу.

Відомості про надання відстрочки через Портал Дія будуть відображатися у електронному військово-обліковому документі

За заявою працівника в електронній формі, поданою засобами Порталу Дія, буде формуватися витяг про бронювання військовозобов’язаного, який є документом, що підтверджує надання відстрочки.

Депутати вирішили повернутися до ідеї створення повноцінного суду присяжних в Україні

Парламентські комітети з питань правової політики та з питань правоохоронної діяльності провели круглий стіл, де обговорили створення повномасштабного суду присяжних, однак звідки планують брати на це кошти – поки невідомо.

Новий порядок бронювання працівників апаратів судів та органів суддівського врядування: кого можуть мобілізувати в судах, ВККС та ВРП

Кабінет міністрів затвердив новий порядок бронювання військовозобов’язаних в судах, КСУ, ВРП та ВККС – бронюванню підлягають не усі працівники патронатної служби, а держслужбовці – на 50%

Приміщень для розміщення дисциплінарних інспекторів досі немає, для їх ремонту потрібно багато часу і десятки мільйонів – Рада правосуддя

Вища рада правосуддя поки що не може самостійно вирішити проблему з розміщенням Служби дисциплінарних інспекторів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси