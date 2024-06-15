Українці можуть збільшити розмір пенсії до 54%: що для цього потрібно

Якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію, вона отримає підвищені виплати.

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Якщо українець відмовиться від призначення пенсії в 60 років та вийде на заслужений відпочинок пізніше, розмір пенсійних виплат збільшиться. Про це нагадує Пенсійний фонд України.

Так, законодавство про пенсійне забезпечення містить норми, які заохочують громадян до більш пізнього виходу на пенсію. Тим, хто набув права на пенсію за віком, але після досягнення пенсійного віку виявив бажання працювати та отримувати пенсію пізніше, пенсія призначається з урахуванням набутого страхового стажу на день звернення за призначенням виплат.

При призначенні пенсії з відстрочкою розмір виплат збільшується:

на 0,5% – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін до 60 місяців;

на 0,75% – за кожен повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку, в разі відстрочення виходу на пенсію на термін понад 60 місяців.

Тобто, якщо людина відстрочить свій вихід на пенсію на період менший, ніж 60 місяців, то за кожен рік такого відтермінування вона отримає надбавку до пенсії у розмірі 6% (0,5 х 12), за два роки пізнішого виходу на пенсію — 12% (0,5 х 24) тощо. А от відстрочка на шість років (це – 72 місяці) вже збільшить основний розмір пенсії на 54% (72 х 0,75).

Для збільшення враховуються лише повні місяці роботи: підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється.

Про своє бажання призначити пенсію пізніше людина повинна до досягнення пенсійного віку повідомити орган Пенсійного фонду України. Якщо ж людина не повідомила про таке бажання, а в Реєстрі застрахованих осіб наявна інформація про весь її страховий стаж (оцифровано паперову трудову книжку), – пенсію призначать автоматично з наступного дня за днем досягнення пенсійного віку.

Якщо людина продовжує працювати і не звертається із заявою про призначення пенсії, а її паперова трудова книжка не була оцифрована, – у такому разі вважається, що людина виявила бажання вийти на пенсію пізніше.

Пенсія за віком з відстрочкою призначається за зверненням пенсіонера з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набуто повний місяць страхового стажу (у тому числі сумарно, коли неповні місяці підсумовуються), якщо звернення мало місце не пізніше трьох місяців з такого дня. Якщо ж пенсіонер звернувся за призначенням пенсії пізніше, – пенсія призначається з дня звернення.

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