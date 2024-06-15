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У документ про переговори з Україною щодо вступу до ЄС включили вимоги Угорщини про захист нацменшин, — очільник МЗС Сіярто

11:51, 15 червня 2024
Угорщина вимагає «відновлення прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою», які нібито були порушені Україною.
У документ про переговори з Україною щодо вступу до ЄС включили вимоги Угорщини про захист нацменшин, — очільник МЗС Сіярто
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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що у документ про переговори з Україною щодо вступу до Євросоюзу включили вимоги Угорщини про захист нацменшин.

За його словами, останніми тижнями в Брюсселі точилися дискусії щодо умов, за яких мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС.

Сіярто зазначив, що «позиція Угорщини із самого початку полягала в тому, що повага до прав національних меншин має бути передумовою для будь-якого подальшого прогресу».

Зокрема, Угорщина вимагає «відновлення прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою», які нібито були порушені Україною.

«Після запеклих дебатів сьогодні ввечері в Брюсселі було досягнуто домовленості: всі угорські умови були включені в рамковий документ для переговорів з Україною.

Тож тепер ми маємо документ з Брюсселя, в якому йдеться про те, що Україна повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки», — написав Сіярто у своїх соцмережах.

Раніше ми писали, що посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови.

Також повідомлялося, що Україна та Угорщина сформують комісію для вирішення питань прав нацменшин.

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