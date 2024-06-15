У документ про переговори з Україною щодо вступу до ЄС включили вимоги Угорщини про захист нацменшин, — очільник МЗС Сіярто

Угорщина вимагає «відновлення прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою», які нібито були порушені Україною.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що у документ про переговори з Україною щодо вступу до Євросоюзу включили вимоги Угорщини про захист нацменшин.

За його словами, останніми тижнями в Брюсселі точилися дискусії щодо умов, за яких мають розпочатися переговори про вступ України до ЄС.

Сіярто зазначив, що «позиція Угорщини із самого початку полягала в тому, що повага до прав національних меншин має бути передумовою для будь-якого подальшого прогресу».

Зокрема, Угорщина вимагає «відновлення прав меншин зберігати свою національну ідентичність, користуватися рідною мовою та навчатися рідною мовою», які нібито були порушені Україною.

«Після запеклих дебатів сьогодні ввечері в Брюсселі було досягнуто домовленості: всі угорські умови були включені в рамковий документ для переговорів з Україною.

Тож тепер ми маємо документ з Брюсселя, в якому йдеться про те, що Україна повинна повернути угорцям Закарпаття права, відібрані у них за останні роки», — написав Сіярто у своїх соцмережах.

Раніше ми писали, що посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови.

Також повідомлялося, що Україна та Угорщина сформують комісію для вирішення питань прав нацменшин.

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