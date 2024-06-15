Посли ЄС погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови

25 червня відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

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Постійні представники держав-членів Європейського Союзу погодили рамки переговорів про вступ України та Молдови.

«Посли досягли принципової згоди щодо переговорних рамок про вступ України та Молдови», — повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

Так, бельгійське головування скличе перші міжурядові конференції 25 червня. Вони дадуть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови до ЄС.

Переговорні рамки — це документ, що визначає принципи та процедури ведення переговорів про вступ із державою-кандидатом і засвідчує позицію Євросоюзу щодо перемовин.

Раніше ми писали, що Єврокомісія підтримала початок переговорів про вступ України до ЄС.

Також голова Європарламенту пообіцяла підтримку Україні на шляху до вступу в ЄС.

Ще відомо, що посадовці Євросоюзу хочуть розпочати формальні переговори про вступ України не пізніше 25 червня.

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