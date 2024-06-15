Послы ЕС согласовали рамки переговоров о вступлении Украины и Молдовы

25 июня состоится межправительственная конференция, которая даст официальный старт переговорам по вступлению Украины и Молдовы в ЕС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза согласовали рамки переговоров по вступлению Украины и Молдовы.

«Послы достигли принципиального согласия о переговорных рамках о вступлении Украины и Молдовы», — сообщило бельгийское председательство в Совете ЕС.

Так, бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня. Они дадут официальный старт переговорам о вступлении Украины и Молдовы в ЕС.

Переговорные рамки — это документ, определяющий принципы и процедуры ведения переговоров о вступлении с государством-кандидатом и удостоверяющий позицию Евросоюза по переговорам.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия поддержала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Также председатель Европарламента пообещала поддержку Украине на пути к вступлению в ЕС.

Еще известно, что чиновники Евросоюза хотят начать формальные переговоры о вступлении Украины не позднее 25 июня.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.