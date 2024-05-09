Председатель Европарламента пообещала поддержку Украине на пути к вступлению в ЕС

Со стороны Европарламента и ЕС Украина может рассчитывать на поддержку в восстановлении инфраструктуры и экономики.

Источник фото: censor.net

Украина приближается к своему европейскому будущему, и в этом пути страна может рассчитывать на поддержку Европейского парламента и Европейского союза (ЕС). Об этом заявила председатель Европарламента Роберта Мецола во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 мая.

"Мы приближаемся к украинскому будущему как члена европейского парламента. Это то обещание, которое мы сделали в прошлом декабре, это то обещание, над которым работал Европарламент с первых дней. Это обещание, которое мы обязательно сдержим. Путь к вступлению безусловно будет сложным и украинский путь во многом является уникальным", - подчеркнула Мецола.

Она отметила, что Украине придется пройти через процесс восстановления инфраструктуры и экономики, но на этом пути стране будут оказывать поддержку со стороны Европарламента и ЕС. Эта помощь станет важным шагом на пути Украины к стабильности и процветанию.

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