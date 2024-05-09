Голова Європарламенту пообіцяла підтримку Україні на шляху до вступу в ЄС

З боку Європарламенту та ЄС Укрїна може розраховувати на підтримку у відбудові інфраструктури та економіки.

Джерело фото: censor.net

Україна наближається до свого європейського майбутнього, і в цьому шляху країна може розраховувати на підтримку Європейського парламенту та Європейського союзу (ЄС). Про це заявила голова Європарламенту Роберта Мецола під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 9 травня.

«Ми наближаємося до українського майбутнього як члена європейського парламенту. Це та обіцянка, яку ми зробили минулого грудня, це та обіцянка, над якою працював Європарламент від перших днів. Це обіцянка, яку ми обов'язково дотримаємося. Шлях до вступу безумовно буде складним і український шлях багато в чому є унікальним», - підкреслила Мецола.

Вона зазначила, що Україні доведеться пройти через процес відбудови інфраструктури та економіки, але на цьому шляху країні будуть надавати підтримку з боку Європарламенту та ЄС. Ця допомога стане важливим кроком на шляху України до стабільності та процвітання.

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