Может ли Кабмин цифровизировать процесс уплаты штрафов за нарушение военного учета – не исключено

Правительство уточнило, что портал Дія будет выполнять задачи путем интеграции информационных систем и программного обеспечения государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75% государства по уплате штрафов за административные правонарушения.

Путем интеграции информационных систем и программного обеспечения поставщиков платежных услуг — государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75% акций принадлежит государству, будет реализована возможность по уплате штрафов за административные правонарушения.

Соответствующие уточняющие изменения Кабмин внес постановлением от 13 июня №693 в Положение о Едином государственном веб-портале электронных услуг (Портал Дія), утвержденного постановлением КМУ 1137.

В частности, уточнен подпункт 7 пункта 5 Положения о Портале Дія, определяющий задачи портала.

Так, Портал Дія будет выполнять задачи по предоставлению возможности путем интеграции информационных систем и программного обеспечения поставщиков платежных услуг — государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75 процентов акций (долей) принадлежит государству, уплачивать административные сборы за предоставление публичных (электронных публичных) услуг, в том числе комплексных электронных публичных услуг, предоставленных в автоматическом режиме, штрафы за административные правонарушения, государственные пошлины, перечислять благотворительные пожертвования, осуществлять другие платежи на счета получателей, открытые в органах Казначейства, Национальном банке и банках.

Следует отметить, что редакция пп.7 п. 5 и изменения предусматривала возможность уплаты штрафов за админправонарушения через Портал Дія, но не предусматривала норм об интеграции систем и ПО предоставлятелей платежных услуг и осуществления «других платежей на счета в банках».

Напомним, что в конце 2023 года в ГП «Дія» сообщили, что украинцы могут получить электронное постановление суда по делу об административном нарушении и уплатить штраф в Дії, даже не выходя из дома. «Это сэкономит время и поможет поскорее закрыть дело без лишней бюрократии. К админнарушениям относятся мелкое хулиганство, несвоевременная уплата налогов, нарушение общественного спокойствия, правил дорожного движения или правил торговли. За них предусмотрена административная ответственность, в том числе штраф. Теперь его можно оплатить в несколько кликов в Дії без походов в суд и очереди.

Раньше для уплаты штрафа за админнарушение приходилось приходить в суд, часами стоять в очереди, чтобы получить бумажное судебное решение и реквизиты для уплаты. А потом идти в банк и платить штраф по квитанции», - отмечали в Дії.

Кроме того, как известно, функция уплаты штрафов за нарушение ПДД, зафиксированные в автоматическом режиме, также была реализована в Дії.

Может ли быть распространена такая практика на постановления ТЦК, вынесенные в результате нарушения правил военного учета, которые после истечения сроков, установленных законом о мобилизации, для постановки на учет и обновление военно-учетных данных могут носить массовый характер и, очевидно, будут нуждаться в цифровом решении – пока неизвестно.

Напомним, что после внесенных в результате принятия законопроекта о заочных штрафах 10379 изменений статья 258 КУоАП дополнена частью, по которой протокол не составляется в случае совершения во время военного положения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции, если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия на вызов ТЦК, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова.

Ранее член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук отмечал, что это позволяет в дальнейшем применить тот же принцип, что и для штрафов за нарушение скорости, зафиксированных в автоматическом режиме.

Если по ранее действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие для того, чтобы составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола выдать постановление, которое уже является документом для взыскания денег, то законопроектом 10379 такая процедура составления протокола по статьям 210 и 210-1 КУоАП была значительно упрощена.

Таким образом, по его мнению, возможны заочные штрафы, открытие исполнительных производств и соответственно, как отмечал Осадчук, блокирование счетов лица-нарушителя.

Кроме того, 13 июня Кабмин дополнил Положение о Портале Дія (п. 4) нормой, что Портал Дія создан также и с целью внесения в центральную базу данных электронной системы здравоохранения медицинской и другой информации о пользователе или лице, законным представителем которого он есть, в электронной форме просмотр такой информации и обмен ею (в случае подключения в установленном законодательством порядке к указанной базе).

Соответственно, Портал Дія будет выполнять задачи обеспечения доступа пользователя к функциональным возможностям электронной системы здравоохранения в соответствии с законодательством, определяющим порядок функционирования электронной системы здравоохранения.

Постановлением Кабмина также расширены функциональные возможности Портала Дія, который будет осуществлять:

обеспечение внесения в центральную базу данных электронной системы здравоохранения медицинской и другой информации о пользователе или лице, законным представителем которого он является, в электронной форме, просмотр такой информации и обмен ею (в случае подключения в установленном законодательством порядке к указанной базе) ;

использование технологий искусственного интеллекта.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», изменениями в КУоАП также было предусмотрено – если Минобороны как держатель Реестра «Оберег» имеет возможность самостоятельно получить персональные данные из других электронных ресурсов, то ответственность по статьям 210 и 210-1 КУоАП за нарушение правил военного учета не наступает.

Автор: Наталья Мамченко

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