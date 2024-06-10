Верховная Рада предусмотрела новое условие для освобождения от штрафов за нарушение военного учета

Новый закон предусматривает – если Минобороны как держатель Реестра «Оберег» имеет возможность самостоятельно получить персональные данные из других электронных ресурсов, то ответственность по статьям 210 и 210-1 КУпАП за нарушение правил военного учета не наступает.

Военнообязанные при определенных условиях могут не подлежать ответственности за нарушение правил военного учета по статье 210 КУоАП и нарушение законодательства о мобилизации по статье 210-1 КУоАП. Соответствующие условия предусматривает новый закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по совершенствованию ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации №3696-IX (законопроект 10379 о заочных штрафах), который вступил в силу 19 мая.

Так, законодатель указал в этом законе, что положения статей 210, 210-1 КУоАП не применяются при возможности получения держателем Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов персональных данных призывника, военнообязанного, резервиста путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых являются государственные органы.

То есть, в случае если Минобороны как держатель Реестра «Оберег» имеет возможность получить персональные данные из других электронных ресурсов, то ответственность за нарушение правил военного учета или закона о мобилизации не наступает.

Таким образом, очевидно, по замыслу авторов, реализуется принцип «должны бегать бумажки, а не люди».

Например, ранее «Судебно-юридическая газета» описывала кейс, когда мужчина не сообщил, что стал студентом в ТЦК, хотя об изменении этих персональных данных надлежало сообщить ТЦК в 7-дневный срок. Соответственно он получил штраф от ТЦК. Как отметил Шестой апелляционный административный суд в постановлении от 27 марта 2024 года по делу №703/4938/23, предоставление отсрочки в связи с получением высшего образования не исключает лицо из категории военнообязанных, не прекращает его пребывание на военном учете. Следовательно, наличие у истца права на такую ​​отсрочку не освобождает его от исполнения обязанностей, предусмотренных Законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Впрочем, по замыслу закона №3696-IX, если данные об обучении мужчины есть в Реестре военнообязанных «Оберег» (поступили в автоматизированном порядке от МОН, как это должно быть в соответствии с законом 10062 о цифровизации военного учета), то оштрафовать за это , что он не сообщил ТЦК о обретении им статуса студента, его уже не смогут.

Следовательно, в теории мужчины не должны штрафовать за уведомление о том, что он, к примеру, стал студентом, если такие данные можно получить из базы Минобразования.

Однако законодатель не уточнил, каким образом ТЦК, вынося постановление о штрафе, должно понять и учесть, имеет ли Минобороны возможность получить персональные данные военнообязанных путем электронного взаимодействия.

Потому как будет реализовываться эта норма об освобождении от ответственности на практике – под вопросом.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», сообщение в приложении Резерв+ фейкового адреса проживания может иметь негативные последствия для военнообязанного лица.

Автор: Наталя Мамченко

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