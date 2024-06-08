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Смертельный конфликт во Львове: мужчину обвиняют в убийстве отца

07:36, 8 июня 2024
Сын подозревается в нанесении смертельных ножевых ранений отцу.
Смертельный конфликт во Львове: мужчину обвиняют в убийстве отца
Фото иллюстративное
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Полиция Львова сообщила о подозрении местному жителю, который по предварительным данным нанес смертельные ножевые ранения своему отцу. Преступление произошло в их квартире на улице Ивана Франко во Львове.

По информации правоохранителей, между мужчинами возникла ссора, во время которой сын несколько раз ударил отца ножом, нанеся ему серьезные ранения. Мужчину госпитализировали, однако он скончался в больнице из-за полученных травм.

После получения сообщения об инциденте, на место происшествия выехали оперативники криминальной полиции, следователи и медицинский персонал. В квартире было обнаружено двух мужчин - владельца квартиры и его сына. Старшему из них были обнаружены многочисленные ранения.

Правоохранители установили, что сын прибыл к отцу в тот день и во время конфликта ударил его ножом. Подозреваемому объявлено подозрение в совершении умышленного убийства, за что ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Расследование этого дела продолжается, ожидается, что суд решит вопрос о мере пресечения для подозреваемого.

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