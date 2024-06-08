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Смертельний конфлікт у Львові: чоловіка звинувачують у вбивстві батька

07:36, 8 червня 2024
Син підозрюється у нанесенні смертельних ножових поранень батьку.
Смертельний конфлікт у Львові: чоловіка звинувачують у вбивстві батька
Фото ілюстративне
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Поліція Львова повідомила про підозру місцевому жителю, який за попередніми даними завдав смертельних ножових поранень своєму батькові. Злочин стався в їхній квартирі на вулиці Івана Франка у Львові.

За інформацією правоохоронців, між чоловіками виникла суперечка, під час якої син кілька разів ударив батька ножем, завдавши йому серйозні поранення. Чоловіка госпіталізували, проте він помер у лікарні через отримані травми.

Після отримання повідомлення про інцидент, на місце події виїхали оперативники кримінальної поліції, слідчі та медичний персонал. У квартирі було виявлено двох чоловіків - власника помешкання та його сина. Старшому з них були виявлені численні поранення.

Правоохоронці встановили, що син прибув до батька того дня і під час конфлікту вдарив його ножем. Підозрюваному оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства, за що йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Розслідування цієї справи триває, очікується, що суд вирішить питання про запобіжний захід для підозрюваного.

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