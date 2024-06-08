Вдарив цеглиною по голові та зірвав сережки: на Київщині чоловік зухвало пограбував родичку знайомого

Під час словесної суперечки чоловік раптово вирішив здійснити розбіний напад.

У Борисполі обрали запобіжний захід чоловіку, підозрюваному у розбійному нападі. Про це повідомляє Бориспільський міськрайонний суд.

Суд задовольнив клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів, без визначення розміру застави.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний П., перебуваючи у Борисполі, на території приватного домоволодіння, зустрів знайомого Г. На момент зустрічі в будинку знаходилась дружина Г. та його бабуся С.

В подальшому спілкуванні між чоловіками раптово виникла словесна суперечка з невідомих слідству причин, в наслідок чого у фігуранта раптово виник злочинний намір на здійснення нападу з метою заволодіння чужим майном поєднаного із насильством.

Він наніс удар цеглиною в праву частину голови гр. С., силою зірвав з вух золоті сережки та забрав телефон. Після скоєного негайно покинув місце вчинення злочину та розпорядився викраденим майном на власний розсуд.

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