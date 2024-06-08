Практика судів
  1. В Україні

Українці споживають половину добової норми солі лише з хлібом: МОЗ пропонує виробникам зміни

14:05, 8 червня 2024
МОЗ пропонує виробникам поступово зменшувати вміст солі у хлібобулочних виробах.
Українці споживають половину добової норми солі лише з хлібом: МОЗ пропонує виробникам зміни
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці щодня споживають від 2,5 до 4,25 грамів солі лише з хлібом, що становить половину або більше від рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) добової норми. Зменшення споживання солі могло б допомогти запобігти неінфекційним захворюванням, які щороку спричиняють близько 80% передчасних смертей в Україні. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Це питання обговорювалося на нараді за участю представників ВООЗ, Центру громадського здоров’я, Держпродспоживслужби та Всеукраїнської асоціації пекарів, яку провів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Кількість натрію, який ми споживаємо здебільшого у вигляді харчової солі, впливає на загальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Зменшення кількості солі в хлібі – важливий аспект національних стратегій зниження такої захворюваності. Україна вже два роки має певні обмеження, запроваджені в межах реформи шкільного харчування. Для хліба, який їдять у закладах освіти й інших, де перебувають діти, вміст солі не має перевищувати 0,45 г на 100 г готового продукту. Проте важливо, щоби діти й відповідальні за них дорослі мали можливість харчуватися більш здорово не лише в школі, а й вдома, адже це піде на користь усім, і разом з іншими заходами зробить українців здоровішими», - заявила заступниця міністра охорони здоров’я України Наталія Калмикова.

За даними Держслужби статистики, кожен українець споживає близько 250 г хліба на добу, а вміст солі в хлібі коливається від 1,07 до 1,7 г на 100 г. Один шматок хліба (30-40 г) може містити до 0,68 г солі. Іноді вміст солі може значно перевищувати ці показники.

Згідно з даними Національного дослідження STEPS, українці споживають близько 12,6 г солі на добу, що більш ніж у 2,5 рази перевищує рекомендації ВООЗ, які складають 5 г на добу.

Деякі країни вже успішно впровадили заходи зі зменшення споживання солі. Наприклад, у Бельгії, Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії та Ірландії вміст солі у хлібі знизився від 6% до 38%. В Україні МОЗ пропонує виробникам хліба зменшити вміст солі до 0,9 г на 100 г, використовуючи трави та спеції для підвищення смакових якостей випічки.

Реалізація цих заходів допоможе знизити загальне споживання солі та покращити здоров’я українців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін схвалив Матрицю реформ і порядок перевірки виконання Україною зобов’язань перед міжнародними партнерами – можна буде слідкувати за реформами онлайн

У реальному часі можна буде побачити хід виконання Україною зобов’язань перед донорами щодо антикорупційної політики, реформи правоохоронних органів, судової реформи.

Верховний Суд виявив колізію у законодавстві, що регулює умови виплати одноразової допомоги на сім'ю у разі смерті потерпілого

Позивачка зазначила, що вона є дружиною померлого внаслідок нещасного випадку на виробництві, однак відповідачі відмовили їй у призначенні одноразової допомоги, оскільки вважали, що для її отримання сім`ї потерпілого необхідно подати документи, що підтверджують однакову адресу реєстрації місця проживання з потерпілим.

ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки

Затримання і доставлення до ТЦК: які повноваження має ТЦК, а які – поліція.

Верховний Суд самостійно встановив судовий контроль за виконанням судового рішення та зобов’язав Пенсійний фонд подати відповідний звіт

Верховний Суд звернув увагу, що встановлення судового контролю за виконанням судового рішення, зокрема у формі зобов`язання боржника подати до суду відповідний звіт сприяє забезпеченню реалізації принципу виконуваності судового рішення, запобігає можливому зловживанню з боку боржника і гарантує дотримання законності.

Реформа БЕБ, аудит НАБУ, створення ВАСУ та зміни до КПК – які питання назвали пріоритетними в МВФ

НАБУ чекає аудит, а БЕБ – реформа – про що розповіли у МВФ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Салоїд
    Надія Салоїд
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду