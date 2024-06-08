Українці споживають половину добової норми солі лише з хлібом: МОЗ пропонує виробникам зміни

МОЗ пропонує виробникам поступово зменшувати вміст солі у хлібобулочних виробах.

Українці щодня споживають від 2,5 до 4,25 грамів солі лише з хлібом, що становить половину або більше від рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) добової норми. Зменшення споживання солі могло б допомогти запобігти неінфекційним захворюванням, які щороку спричиняють близько 80% передчасних смертей в Україні. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Це питання обговорювалося на нараді за участю представників ВООЗ, Центру громадського здоров’я, Держпродспоживслужби та Всеукраїнської асоціації пекарів, яку провів Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Кількість натрію, який ми споживаємо здебільшого у вигляді харчової солі, впливає на загальний ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Зменшення кількості солі в хлібі – важливий аспект національних стратегій зниження такої захворюваності. Україна вже два роки має певні обмеження, запроваджені в межах реформи шкільного харчування. Для хліба, який їдять у закладах освіти й інших, де перебувають діти, вміст солі не має перевищувати 0,45 г на 100 г готового продукту. Проте важливо, щоби діти й відповідальні за них дорослі мали можливість харчуватися більш здорово не лише в школі, а й вдома, адже це піде на користь усім, і разом з іншими заходами зробить українців здоровішими», - заявила заступниця міністра охорони здоров’я України Наталія Калмикова.

За даними Держслужби статистики, кожен українець споживає близько 250 г хліба на добу, а вміст солі в хлібі коливається від 1,07 до 1,7 г на 100 г. Один шматок хліба (30-40 г) може містити до 0,68 г солі. Іноді вміст солі може значно перевищувати ці показники.

Згідно з даними Національного дослідження STEPS, українці споживають близько 12,6 г солі на добу, що більш ніж у 2,5 рази перевищує рекомендації ВООЗ, які складають 5 г на добу.

Деякі країни вже успішно впровадили заходи зі зменшення споживання солі. Наприклад, у Бельгії, Великій Британії, Канаді, Новій Зеландії та Ірландії вміст солі у хлібі знизився від 6% до 38%. В Україні МОЗ пропонує виробникам хліба зменшити вміст солі до 0,9 г на 100 г, використовуючи трави та спеції для підвищення смакових якостей випічки.

Реалізація цих заходів допоможе знизити загальне споживання солі та покращити здоров’я українців.

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