На ввезення всього енергетичного обладнання знімуть мита й ПДВ

Кабмін разом з Радою готують законопроект про зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання.

Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, Уряд одночасно працює над відновленням та розширенням генерації та зменшенням споживання. Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання 7 червня, Уряд робить ставку на децентралізовану енергосистему. Зокрема, спільно з Верховною Радою готується законопроект про зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання, а також усунення всіх митних формальностей.

«Готуємо програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання як для громадян, так і для бізнесу. Розширюємо газову генерацію. Мова йде про газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки, а також про модульні котельні. Й одночасно нарощуємо видобуток газу. За 5 місяців цього року «Нафтогаз» запустив 36 нових свердловин і збільшив видобуток на 10%», — відзначив Денис Шмигаль.

Уряд також затвердив Порядок надання фінансової підтримки фізичним особам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах. Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 244 тисяч грн. А максимальна сума кредиту — 480 тисяч гривень терміном на 5 років.

Також Денис Шмигаль під час години запитань до Уряду у Верховній Раді заявив, що у Кабміні наразі не обговорюють питання підвищення податків.

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