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Які прилади краще не використовувати через важку ситуацію зі світлом

23:58, 7 червня 2024
Кондиціонери є одними з досить енергоємних приладів серед побутових, - заступник міністра енергетики Микола Колісник.
Які прилади краще не використовувати через важку ситуацію зі світлом
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У зв'язку зі складною ситуацією в енергетичній системі, українців закликали обмежити використання енергоємних приладів, таких як кондиціонери та бойлери.  Про це сказав заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону.

Дійсно. Кондиціонери є одними з досить енергоємних приладів серед побутових. Зокрема як бойлери та інші", - сказав він.

За його словами, очевидно, що температура лише підвищуватиметься, тому зростатиме і використання кондиціонерів.

"Ми закликаємо населення, побут, бізнес по можливості мінімізувати їх використання чи не використовувати взагалі. Знаходити інші варіанти провітрювання приміщень, які можуть бути не менш ефективними", - додав Колісник.

Нагадаємо, що Кабмін доручив держорганам відмовитися від кондиціонерів та зовнішнього освітлення. 

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