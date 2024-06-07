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Кабмін зобов'язав держустанови відмовитися від кондиціонерів, а місцеву владу - обмежити вуличне освітлення

16:55, 7 червня 2024
Уряд дав завдання органам державної влади щодо зменшення споживання електроенергії.
Кабмін зобов'язав держустанови відмовитися від кондиціонерів, а місцеву владу - обмежити вуличне освітлення
Фото: КМУ
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Кабінет Міністрів доручив органам державної влади завдання зменшити споживання електроенергії. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

За його словами, міністерства, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитися від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

Окрім того, аналогічні кроки було рекомендовано зробити правоохоронним органам та іншим держорганам. Місцевій владі потрібно обмежити вуличне освітлення.

«Щоб покращити ситуацію в енергосистемі, ми одночасно працюємо з двох сторін. Відновлюємо та розширюємо генерацію та одночасно зменшуємо споживання. Починаємо із себе», — зазначив Шмигаль.

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