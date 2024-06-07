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Кабмин обязал госучреждения отказаться от кондиционеров, а местные власти - ограничить уличное освещение

16:55, 7 июня 2024
Правительство дало задачу органам государственной власти по уменьшению потребления электроэнергии.
Кабмин обязал госучреждения отказаться от кондиционеров, а местные власти - ограничить уличное освещение
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Кабинет Министров поручил органам государственной власти задачу снизить потребление электроэнергии. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, наружного освещения зданий и близлежащей территории.

Кроме того, аналогичные шаги было рекомендовано сделать правоохранительным органам и другим госорганам. Местные власти должны ограничить уличное освещение.

"Чтобы улучшить ситуацию в энергосистеме, мы одновременно работаем с двух сторон. Возобновляем и расширяем генерацию и одновременно уменьшаем потребление. Начинаем с себя", – отметил Шмыгаль.

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