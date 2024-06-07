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Кабмин разрешил дистанционную постановку на военный учет лицам, постоянно проживающим за границей

16:55, 7 июня 2024
Правительство предусмотрело постановку на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более 3 месяцев, без личного прибытия в ТЦК.
Кабмин разрешил дистанционную постановку на военный учет лицам, постоянно проживающим за границей
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Кабмин на заседании 7 июня внес изменения в Порядок организации и ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов и в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период.

В частности, предусмотрена постановка на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, снятых с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, без личного прибытия в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Кроме того, предоставлено право районным (городским) ТЦК и СП направлять в электронном виде обращение в территориальные органы Национальной полиции о призывниках, военнообязанных и резервистах, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Еще одной новеллой является исключение из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации, нормы по представлению заключения врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода (для лиц с инвалидностью II группы).

Автор: Наталья Мамченко 

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