36-річний житель Ізмаїла підозрюється у регулярному знущанні над матір'ю

Поліцейські повідомили ізмаїльчанину про підозру у домашньому насильстві проти матері.

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Правоохоронці Ізмаїльського районного відділу поліції повідомили 36-річному жителю про підозру у систематичному психологічному та фізичному домашньому насильстві щодо його 66-річної матері. Чоловіку загрожує до двох років позбавлення волі.

Після звільнення з роботи на початку березня, чоловік почав зловживати алкоголем і влаштовувати скандали вдома. У стані сп’яніння він словесно ображав і принижував літню жінку. Мати неодноразово зверталася до поліції через агресивну поведінку сина. Інспектори сектору з протидії домашньому насильству поставили його на профілактичний облік та склали протоколи за частинами 1 та 2 статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Суд на основі цих матеріалів призначав правопорушнику штрафи.

Проте заходи не вплинули на поведінку чоловіка. Під час чергового конфлікту він навіть вдарив матір. Домашнє насильство стало систематичним, тому слідчі розпочали провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу України.

«Ми зібрали достатньо доказів і під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення в умисному систематичному вчиненні психологічного та фізичного насильства щодо особи, з якою він перебуває у сімейних відносинах, що призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. За це правопорушнику загрожує покарання у вигляді громадських робіт строком від 150 до 240 годин або пробаційного нагляду на строк до п'яти років, або обмеження волі на той самий строк, або позбавлення волі на строк до двох років», - розповіла старша слідча Ізмаїльського районного відділу поліції Карина Мельникова.

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