На Сумщині через обстріли евакуюють жителів восьми населених пунктів

Йдеться про населені пункти у 10-кілометровій зоні біля кордону з рф.

У Сумській області розширили перелік населених пунктів для евакуації у зоні 10 кілометрів біля кордону з рф. Про це заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

"На засіданні Ради оборони області були пропозиції військового командування ще у восьми населених пунктах із 10-кілометрової прикордонної зони зробити евакуацію. Розпорядження вже надані, відповідні служби разом з громадами будуть виконувати це рішення", - зазначив посадовець.

Раніше ми писали, що з окремих населених пунктів Харківської області примусово евакуюють дітей.

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