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Офіцера Військової служби правопорядку затримали за підозрою у хабарництві – Міноборони

17:38, 7 червня 2024
За даними слідства, він вимагав і отримав 5 тисяч доларів США за працевлаштування громадянина до регіонального відділення ВСП.
Офіцера Військової служби правопорядку затримали за підозрою у хабарництві – Міноборони
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У Міністерстві оборони повідомили про затримання за підозрою у хабарництві офіцера Військової служби правопорядку. За даними слідства, він вимагав і отримав 5 тисяч доларів США за працевлаштування громадянина до регіонального відділення ВСП.

«Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, оперативного супроводу ДВБ Нацполіції України та у взаємодії з Управлінням внутрішньої безпеки Міністерства оборони України оголошено про підозру в одержанні неправомірної вигоди офіцеру одного з відділень Центрального управління військової служби правопорядку», - повідомили у відомстві.

Наразі підозрюваному обрано міру запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 605 600 гривень.

У Міноборони зазначили, що триває досудове розслідування.

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