Військовозобов’язаний може заплатити штраф за порушення обліку, а після бути мобілізованим, — речник Полтавського ТЦК Істомін

Оплата штрафу – це не спосіб відкупитись від виконання військового обов'язку, - зазначив Роман Істомін.

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Речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін повідомив, що громадянин може заплатити штраф за порушення військового обліку, а після бути мобілізованим. Він зазначив, що сплата штрафу — це не спосіб відкупитися від своїх обов’язків.

"Крім того, адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов'язку. Тобто громадянин може заплатити штраф і бути призваним на службу за мобілізацією, тобто він все одно повинен виконати свій обов’язок", - сказав Істомін у коментарі "Фокус".

Також він пояснив, як відбувається процедура стягнення штрафу за порушення військового обліку.

"Якщо громадянин порушує правила військового обліку або законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, на нього накладається дійсно штраф. Якщо він протягом 15 днів його не сплачує, ми надсилаємо постанову про адміністративне стягнення до відділу Державної виконавчої служби для виконання цієї постанови в примусовому порядку. Виконавча служба здійснює примусове стягнення, але, наскільки мені відомо, це вже буде в подвійному розмірі суми штрафу, і також правопорушнику доведеться заплатити виконавчий збір. Заходи примусового виконання рішень описані в статті 10 Закону України "Про виконавче провадження", - пояснив Істомін.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що ТЦК без поліції не може затримувати і доставляти громадян до ТЦК, а поліція без ТЦК – не може вручати повістки.

Також ми пояснювали, за невиконання яких обов’язків може настати адміністративна чи кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що військовозобов'язаних жінок штрафуватимуть, якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців.

А ще ми писали, хто має стати на облік за новим законом.

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