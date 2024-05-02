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Мобілізація жінок: хто має стати на облік за новим законом

13:59, 2 травня 2024
Жінки низки спеціальностей після 18 травня повинні оновити свої дані в ТЦК.
Мобілізація жінок: хто має стати на облік за новим законом
фото з відкритих джерел
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Як писала «Судово-юридична газета», закон про посилення мобілізації 10449 передбачає, що військовозобов’язані протягом 60 днів з дня набрання чинності указом Президента про оголошення мобілізації, зобов’язані уточнити свої облікові дані через центри надання адміністративних послуг

Якщо громадяни ігноруватимуть законодавство про постановку на військовий облік та обов’язок оновлення військово-облікових даних, якщо ці дані відсутні у держави, явки за повісткою, їх штрафуватимуть до 25,5 тисяч грн. Відповідний законопроект про збільшення штрафів 10379 Рада вже схвалила у першому читанні.

Новий закон про мобілізацію набуде чинности 18 травня. Зокрема, він містить норму про постановку на військовий облік деяких категорій жінок.

Обов'язково оновити військово-облікові дані після набуття чинності законом доведеться жінкам, які є за професією медиками або фармацевтами. 

На облік мають стати представниці наступних спеціальностей:

  • фізична терапія;
  • медична та психологічна реабілітація;
  • громадське здоров'я;
  • фізична реабілітація;
  • промислова фармація;санітарія та експертиза;
  • стоматологія;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • фармація;
  • технології медичної діагностики та лікування;
  • біомедична інженерія;
  • біотехнології та біоінженерія;
  • професіонали патології;
  • токсикології;
  • фармакології;
  • фізіології та епідеміології.

Також жінки із суміжною професією чи спеціальністю можуть стати на військовий облік добровільно. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони на графіках розповіло про ключові зміни, які будуть запроваджені 18 травня, коли набуде чинності закон про посилення мобілізації №3633-IX (законопроект 10449).

Також Міноборони пояснило, хто з військовозобов’язаних підлягає бронюванню.

Проходження військово-лікарської комісії після уточнення даних є обов'язковим, розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

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