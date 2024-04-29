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Проходження ВЛК після уточнення даних є обов'язковим: у ТЦК розповіли деталі

13:11, 29 квітня 2024
Після уточнення даних військовозобов’язані будуть направлені на ВЛК, навіть якщо їм надають відстрочку.
Проходження ВЛК після уточнення даних є обов'язковим: у ТЦК розповіли деталі
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Проходження військово-лікарської комісії після уточнення даних є обов'язковим. Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу».

За його словами, з 18 травня, після набрання чинності нового закону про мобілізацію, військовозобов’язані повинні прибути до ТЦК для уточнення своїх даних. Після цього вони однозначно будуть направлені на ВЛК, навіть якщо їм надають відстрочку.

Істомін наголосив, що інформація про придатність до військової служби, яку визначає ВЛК, є одним із пунктів військово-облікових даних.

«Тому не потрібно цього боятися чи звинувачувати ТЦК у незаконності такого направлення», — зазначив він.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Міністерство оборони на графіках розповіло про ключові зміни, які будуть запроваджені 18 травня, коли набуде чинності закон про посилення мобілізації №3633-IX (законопроект 10449).

Також Міноборони пояснило, хто з військовозобов’язаних підлягає бронюванню.

Додамо, що Кабмін заборонив пересилати паспорти за кордон чоловікам 18-60 років за певними виняткам.

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