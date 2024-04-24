Міноборони на інфографіці показало ключові зміни у процедурі мобілізації

У Міноборони підготували графіки ключових змін щодо закону про мобілізацію.

Джерело фото: ArmyInform

18 травня набуде чинності закон про посилення мобілізації №3633-IX. 17 квітня його офіційно опублікували (законопроект 10449).

Міністерство оборони на графіках розповіло про ключові зміни, які стосуються як військовослужбовців, так і цивільних громадян України.

Військовий облік

усі призовники, військовозобов’язані та резервісти, через 60 днів з дня набрання чинності Законом, мають з’явитись до ТЦК, у ЦНАП або скористатися електронним кабінетом і пройти звірку персональних даних із обліковими даними ТЦК;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад 3 місяці, повинні стати на військовий облік.

Громадяни зобов’язані мати при собі під час воєнного стану та/або під час проведення мобілізації військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу разом із документом, що посвідчує особу.

Реєстрування особою, яка стоїть або стає на військовий облік, у добровільному порядку електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста.

Мобілізація, повістки

Запровадження обов’язкового проходження медичного огляду для всіх військовозобов’язаних.

Участь в оповіщенні військовозобов’язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ і організацій.

Поважні причини неприбуття громадянина по повістці до ТЦК: перешкода стихійного характеру, хвороба громадянина, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у зазначені пункт і строк; смерть близьких родичів.

Затверджено перелік інформації, яка має бути зазначена в повістці. Кожен військовозобовʼязаний знатиме, що це саме його повістка. Повістка перестане бути елементом шантажу та залякування.

Проходження військової служби

Запровадження базової військової служби для чоловіків віком від 18 до 25 років.

Соціальні питання та мотивація для військовослужбовців

Щорічна основна відпустка тривалістю 30 днів під час дії воєнного стану, протягом календарного року може надаватися частинами, при цьому одна частина не менше 15 календарних днів.

Додаткова відпустка за знищену техніку тривалістю не більше 15 календарних днів на рік.

Додаткова відпустка військовослужбовцям, звільненим із полону, тривалістю 90 календарних днів зі збереженням грошового забезпечення;

Розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) військовослужбовця не може становити менше 15 мільйонів гривень;

У разі укладення контракту, одноразово надається сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень.

У разі укладення першого контракту надається одноразова компенсація 50 відсотків від першого внеску за програмою єОселя, додатково 100 тисяч гривень після першого року військової служби, та ще 100 тисяч гривень після другого.

Не нараховуються штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, зокрема, банками, а також проценти за користування кредитом, окрім кредитних договорів щодо придбання майна або автомобіля.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Закон про посилення мобілізації дозволяє ТЦК підписувати повістку електронним цифровим підписом.

Крім того, новий закон про мобілізацію № 3633-IX передбачає, що за допомогою Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» автоматично блокуватиметься надання відстрочки більш, ніж одному доглядачу за хворою особою чи особою з інвалідністю.

У громадян буде час до середини липня, щоб повідомити свій мобільний телефон та реальну адресу ТЦК.

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