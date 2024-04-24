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Минобороны на инфографике показало ключевые изменения в процедуре мобилизации

11:41, 24 апреля 2024
В Минобороны подготовили графики ключевых изменений относительно закона о мобилизации.
Минобороны на инфографике показало ключевые изменения в процедуре мобилизации
Источник фото: ArmyInform
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18 мая вступит в силу закон об усилении мобилизации №3633-IX. 17 апреля его официально опубликовали (законопроект 10449).

Министерство обороны на графиках рассказало о ключевых изменениях, которые касаются как военнослужащих, так и гражданских граждан Украины.

Военный учет

- все призывники, военнообязанные и резервисты, через 60 дней со дня вступления в силу Закона, должны явиться в ТЦК, в ЦНАП или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных с учетными данными ТЦК;

- мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы Украины на срок более 3 месяцев, должны стать на воинский учет.

- Граждане обязаны иметь при себе во время военного положения и/или во время проведения мобилизации военно-учетный документ и предъявлять его по требованию вместе с документом, удостоверяющим личность.

- Регистрация лицом, которое стоит или становится на воинский учет, в добровольном порядке электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста.

Мобилизация, повестки

- Введение обязательного прохождения медицинского осмотра для всех военнообязанных.

- Участие в оповещении военнообязанных во время мобилизации вместе с ТЦК будут принимать полиция, местные органы государственной власти, органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений и организаций.

- Уважительные причины неприбытия гражданина по повестке в ТЦК: препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок; смерть близких родственников.

- Утвержден перечень информации, которая должна быть указана в повестке. Каждый военнообязанный будет знать, что это именно его повестка. Повестка перестанет быть элементом шантажа и запугивания.

Прохождение военной службы

- Введение базовой военной службы для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Социальные вопросы и мотивация для военнослужащих

- Ежегодный основной отпуск продолжительностью 30 дней во время действия военного положения, в течение календарного года может предоставляться частями, при этом одна часть не менее 15 календарных дней.

- Дополнительный отпуск за уничтоженную технику продолжительностью не более 15 календарных дней в год.

- Дополнительный отпуск военнослужащим, освобожденным из плена, продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения;

- Размер единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) военнослужащего не может составлять менее 15 миллионов гривен;

- В случае заключения контракта, единовременно предоставляется сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тысяч гривен.

- В случае заключения первого контракта предоставляется единовременная компенсация 50 процентов от первого взноса по программе еОселя, дополнительно 100 тысяч гривен после первого года военной службы, и еще 100 тысяч гривен после второго.

- Не начисляются штрафные санкции, пеня за невыполнение обязательств перед предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности, в частности, банками, а также проценты за пользование кредитом, кроме кредитных договоров по приобретению имущества или автомобиля.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Закон об усилении мобилизации позволяет ТЦК подписывать повестку электронной цифровой подписью.

Кроме того, новый закон о мобилизации № 3633-IX предусматривает, что с помощью Реестра военнообязанных "Оберіг" автоматически будет блокироваться предоставление отсрочки более, чем одному смотрителю за больным лицом или лицом с инвалидностью.

У граждан будет время до середины июля, чтобы сообщить свой мобильный телефон и реальный адрес ТЦК.

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