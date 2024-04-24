ВККС прекратила квалификационное оценивание двух судей

Комиссия приняла решение прекратить квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности в отношении судей из Киева и Харьковщины.

Во вторник, 23 апреля, Высшая квалификационная комиссия судей рассмотрела вопрос о прекращении проведения квалификационного оценивания двух судей на соответствие занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе ВККС.

По результатам заседания Комиссией принято решение прекратить квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности в отношении:

- судьи Соломенского районного суда в Киеве Селюкова Алексея Георгиевича;

- судьи Волчанского районного суда Харьковской области Уханевой Ирины Степановны.

Ранее сообщалось, что ВККС рекомендовала назначить на должность судьи шестерых победителей конкурса.

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