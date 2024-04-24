Изменена территориальная подсудность судебных дел Великописаровского районного суда Сумской области

Высший совет правосудия изменил территориальную подсудность судебных дел Великописаровского районного суда Сумской области путем его передачи в Ахтырский горрайонный суд Сумской области.

Фото с сайта Великописаровского районного суда Сумской области

Высший совет правосудия с 1 мая 2024 года изменил территориальную подсудность судебных дел Великописаровского районного суда Сумской области путем его передачи в Ахтырский горрайонный суд Сумской области. Об этом говорится в сообщении ВСП.

Отмечается, что в связи со значительным повреждением помещения Великописаровского районного суда из-за обстрелов, совершенных российской федерацией, по решению собрания судей этого суда с 25 марта 2024 года работа суда была временно приостановлена до устранения обстоятельств, обусловивших объективную невозможность осуществления судом правосудия.

Архивные документы, компьютерная и другая техника Великописаровского районного суда перемещены в помещение Ахтырского горрайонного суда Сумской области.

Суды размещены в пределах одного района, площадь помещения Ахтырского горрайонного суда достаточная для обеспечения эффективной работы судей и работников аппарата суда.

Штатная численность судей Ахтырского горрайонного суда Сумской области составляет 9 должностей, фактическая – 5 должностей, что дает возможность отправить судей Великописаревского районного суда для осуществления правосудия в Ахтырский горрайонный суд.

ВСП сообщает, что поручил Государственной судебной администрации Украины принять неотложные меры по обращению в Высшую квалификационную комиссию судей Украины с уведомлением о необходимости рассмотрения вопроса о командировке судей.

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