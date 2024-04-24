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Змінено територіальну підсудність судових справ Великописарівського районного суду Сумської області

11:31, 24 квітня 2024
Вища рада правосуддя змінила територіальну підсудність судових справ Великописарівського районного суду Сумської області шляхом її передачі до Охтирського міськрайонного суду Сумської області.
Змінено територіальну підсудність судових справ Великописарівського районного суду Сумської області
Фото з сайта Великописарівського районного суду Сумської області
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Вища рада правосуддя з 1 травня 2024 року змінила територіальну підсудність судових справ Великописарівського районного суду Сумської області шляхом її передачі до Охтирського міськрайонного суду Сумської області. Про це йдеться у повідомленні ВРП.

Зазначається, що у зв’язку зі значним пошкодженням приміщення Великописарівського районного суду через обстріли, здійснені російською федерацією, за рішенням зборів суддів цього суду з 25 березня 2024 року робота суду була тимчасово зупинена до усунення обставин, які зумовили об’єктивну неможливість здійснення судом правосуддя.

Архівні документи, комп’ютерну та іншу техніку Великописарівського районного суду наразі переміщено до приміщення Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

Суди розміщені в межах одного району, площа приміщення Охтирського міськрайонного суду є достатньою для забезпечення ефективної роботи суддів і працівників апарату суду.

Штатна чисельність суддів Охтирського міськрайонного суду Сумської області становить 9 посад, фактична – 5 посад, що дає можливість відрядити суддів Великописарівського районного суду для здійснення правосуддя до Охтирського міськрайонного суду.

ВРП повідомляє, що доручила Державній судовій адміністрації України вжити невідкладних заходів щодо звернення до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з повідомленням про необхідність розгляду питання про відрядження суддів.

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