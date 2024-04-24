Доверие к судебной власти остается низким, за исключением ВАКС, а правоохранители проводили обыски без санкции суда – Отчет Госдепа США по Украине

В Отчете Бюро Государственного департамента США говорится о проблемах с независимостью судебной системы в Украине и с наблюдением и обысками без определения суда.

Доверие к судебной власти в Украине в 2023 году оставалось низким, за исключением Высшего антикоррупционного суда. В Украине практиковались обыски без определения суда. Об этом говорится в Отчете о соблюдении прав человека в Украине за 2023 год, опубликованном на сайте Государственного департамента США. Отчет подготовлен подразделением Госдепартамента США – Бюро по демократии, правам человека и труду.

Так, авторы отчета отмечают, что хотя Конституция предусматривает независимую судебную систему, «суды были неэффективными и оставались очень уязвимыми к политическому давлению и коррупции».

«Несмотря на усилия по реформированию судебной системы и Генеральной прокуратуры, системная коррупция среди судей и прокуроров сохранялась. Группы гражданского общества продолжали сообщать о слабом разделении полномочий между исполнительной и судебной ветвями власти.

По сообщениям, некоторые судьи и прокуроры принимали взятки в обмен на судебные решения. Вторжение России замедлило судебные разбирательства, в то время как другие факторы, такие как длительные судебные разбирательства, в частности в административных судах, недостаточное финансирование и кадровое обеспечение, а также неспособность судов выполнять решения, препятствовали гарантиям справедливого судебного разбирательства.

Иногда казалось, что результаты судебных процессов были заранее определены правительством или иным вмешательством. Группы мониторинга судов критиковали процессуальные нарушения в ходе расследований и судебных процессов, в том числе неправомерное использование доказательств по слухам и письменным свидетельствам свидетелей. Правозащитные неправительственные организации объяснили эти возможные нарушения возможной предвзятостью судей и политическим давлением со стороны высших должностных лиц юстиции и правоохранительных органов» - подчеркивается в Отчете.

«Уголовный кодекс разрешил проводить заочное расследование, устраняя то, что правозащитные группы считали ключевым препятствием для расследования нарушений прав человека.

Власти вообще не смогли эффективно расследовать и привлечь к ответственности виновных за вмешательство в расследование и манипулирование судебными разбирательствами. Группы мониторинга судов сообщили, что судьи иногда признавали слухи как доказательства и разрешали свидетелям давать показания в письменной форме, а не появляться лично», - отмечают авторы.

«Судебные процессы были открыты, но некоторые судьи запрещали СМИ наблюдать за процессом. Хотя процедуры требовали, чтобы судебные процессы начинались не позднее чем через три недели после предъявления обвинений, прокуроры редко соблюдали это требование, по крайней мере, частично из-за нерассмотренных дел» - указано в документе.

Кроме того, указано, что хотя Служба безопасности не может проводить слежку или обыски без определения (ордера) суда, однако такие прецеденты имели место.

«Служба безопасности и правоохранительные органы, однако, иногда проводили обыски без соответствующего ордера, что правозащитные группы частично объясняли широкими полномочиями Службы безопасности выполнять как правоохранительные, так и контрразведывательные задачи. В чрезвычайных ситуациях органы власти могли начать обыск без предварительного разрешения, но они должны были получить разрешение суда сразу после начала расследования. Многие граждане не знали о своих правах или о том, что власти вмешиваются в их частную жизнь.

Правоохранительные органы следили за Интернетом, иногда не имея соответствующих законных полномочий, и принимали значительные меры для блокирования доступа к веб-сайтам из-за «беспокойства о национальной безопасности» - указано в Отчете.

Также в документе говорится, что иногда расследованиям НАБУ мешало отсутствие у НАБУ полномочий осуществлять прослушивание телефонных разговоров и услуги судебно-медицинской экспертизы, из-за чего приходилось отдавать их на «аутсорсинг в нереформированные правоохранительные органы».

Кроме того, по мнению авторов документа, «нереформированные правоохранительные органы иногда обжаловали или посягали на юрисдикцию НАБУ в резонансных коррупционных расследованиях».

«Гражданское общество и СМИ отметили, что коррупция остается распространенной на всех уровнях исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти, влияя на судебные и правоохранительные органы, управление государственной собственностью и государственными компаниями, а также государственное регулирование» - указывают авторы Отчета.

В целом, как считают авторы Отчета, в 2023 году в Украине «существовали также значительные проблемы с правами человека, связанные с украинскими чиновниками, хотя это не сравнимо с масштабами злоупотреблений со стороны России, которые включали достоверные сообщения о: насильственных исчезновениях; истязании и жестоком, бесчеловечном или унижающим достоинство обращении или наказании; строгие и опасные для жизни условия заключения; произвольный арест или задержание; серьезные проблемы с независимостью судебной власти; ограничение свободы выражения мнений, в том числе для представителей средств массовой информации, включая насилие или угрозы насилия в отношении журналистов, необоснованные аресты или преследования журналистов, а также цензура; серьезные ограничения свободы Интернета; существенное вмешательство в свободу мирных собраний и ассоциаций; ограничение свободы передвижения; серьезная коррупция в правительстве; распространенное гендерное насилие; систематические ограничения свободы ассоциаций работников; и существование худших форм детского труда Некоторые из этих проблем с правами человека возникли в результате военного положения, которое продолжало ограничивать демократические свободы, в частности свободу передвижения, свободу печати, свободу мирных собраний и правовую защиту».

Напомним, что одобренный Конгрессом США законопроект о финансовой помощи предусматривает, что не позднее, чем через 60 дней после даты вступления в силу настоящего Закона, Президент США заключает договоренности с Правительством Украины о возмещении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, предоставленной Украине США для реагирования на ситуацию в Украине и для связанных с этим расходов, которые предоставляются, в частности, по программе «Фонд экономической поддержки». Не исключено, что такое Соглашение будет содержать определенные требования по дальнейшим реформам.

Автор: Наталья Мамченко

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