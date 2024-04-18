Из $60,8 млрд помощи США поддержка экономики Украины составит $7,8 млрд при условии, что Украина не будет выплачивать пенсии из этих средств и при их возврате

Законопроект о военной помощи США предусматривает условия мониторинга расходования средств и заключения соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку – впрочем, Президент США впоследствии сможет «простить» Украине этот долг.

17 апреля были опубликованы законопроекты, предусматривающие предоставление военной помощи США для Украины и союзников.

В целом законопроект по Украине предусматривает ассигнование в размере 60,8 млрд долларов США, которые будут направлены, кроме помощи Украине, также и региональным партнерам США для противодействия россии.

Из этой суммы Фонд экономической помощи Украине составит 7,8 млрд долларов США.

Также 1,57 млрд может пойти на другие виды экономической помощи Украине и пострадавшим странам, 25 млн долларов – Офису переходных инициатив USAID для поддержки Украины и стран пострадавших от российского вторжения и 50 млн для реагирования на ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности.

Как пояснила Посол Украины в США Оксана Маркарова, кроме того, законопроект предусматривает выделение дополнительного финансирования, которое будет использовано в том числе для оказания помощи Украине и реагирования на ситуацию в нашем государстве, связанную с российским вторжением, в частности:

$60 млн на дипломатические программы

$8 млн Офису Генерального инспектора Госдепа

$39 млн на операционные расходы USAID

$10 млн Офису Генерального инспектора USAID

$98 млн Министерству энергетики США для приобретения для развития и производства радиоактивных изотопов.

Кроме того, по словам Оксаны Маркаровой, усиливается надзор из-за требований мониторинга, требуется от партнеров и союзников предоставлять соразмерные расходам объемы помощи, предполагается заключение соглашения с правительством Украины о возврате средств, предоставленных на экономическую поддержку, увеличиваются лимиты в рамках механизма PDA.

Как следует из опубликованного законопроекта, вводится отдельный Фонд экономической поддержки на общую сумму 7,899 млрд долларов США. За счет этих средств может быть обеспечена непосредственная бюджетная поддержка Украины.

Эта сумма останется доступной до 30 сентября 2025 при следующих условиях:

из общей суммы, предусмотренной по этой статье, 7,849 млрд долларов США предназначено для помощи Украине, которая может включать бюджетную поддержку и которые могут предоставляться несмотря на любое другое положение закона, ограничивающее помощь иностранным странам

при условии, что никакие средства, предоставленные для бюджетной поддержки, не могут быть использованы для возмещения пенсий

при условии, что из общей суммы 50 млн долларов США предназначены для предотвращения и реагирования на отсутствие продовольственной безопасности

при условии, что такая сумма определена Конгрессом как требуемая в чрезвычайных ситуациях.

Также предусмотрено, что средства, выделенные по разделам Фонд экономической поддержки и Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии, могут быть доступны в качестве взносов после консультации с комитетами по ассигнованиям.

Государственный секретарь США должен, по возможности, обеспечить, чтобы средства, выделенные настоящим Законом по разделам «Фонд экономической поддержки», «Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии», «Международный контроль над наркотиками и правоохранительная деятельность», «Программы нераспространения, борьбы с терроризмом, разминирование и связанные программы» и доступные для проектной помощи Украине, подлежали личному мониторингу персоналом Соединенных Штатов или проверенными сторонними наблюдателями.

Кроме того, Государственный секретарь и администратор USAID должны совместно отчитываться соответствующим комитетам Конгресса о том, что механизмы мониторинга и надзора за средствами существуют и функционируют для обеспечения подотчетности и предотвращения расточительства, мошенничества, злоупотреблений, оттока и коррупции, включая такие механизмы, как использование сторонних мониторов, расширенный мониторинг конечного использования, внешние и независимые аудиты и оценки, случайные выборочные проверки и регулярная отчетность о достигнутых результатах и прогрессе в достижении заявленных целей программы.

Законопроект предусматривает, что не позднее чем через 60 дней после даты вступления в силу настоящего Закона Президент США заключает договоренности с Правительством Украины о возмещении Украиной Соединенным Штатам экономической помощи, предоставленной Украине США для реагирования на ситуацию в Украине и для связанных с этим расходов , которые предоставляются по программам Фонд экономической поддержки и как помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии.

Погашение, требуемое таким соглашением, осуществляется на условиях, устанавливаемых Президентом США.

Соглашение не может предусматривать отмену какой-либо суммы задолженности, впрочем, из этого правила есть исключения.

Так, в разделе законопроекта «отмена задолженности» предусмотрено, что Президент США не может до 15 ноября 2024 года предпринимать какие-либо действия, связанные с задолженностью Правительства Украины, которые аннулируют любую задолженность Украины в соответствии с настоящим разделом.

В любое время после 15 ноября 2024 г. Президент США может, при условии рассмотрения Конгрессом, отменить до 50% общей задолженности, которую взяла или ожидает иметь Украина по экономической помощи и связанные с этим расходы, предоставляемые по программам «Фонд экономической поддержки» и «Помощь Европе, Евразии и Центральной Азии».

Президент США может при условии пересмотра Конгрессом отменить любую задолженность, оставшуюся перед Правительством Украины, в любое время после 1 января 2026 года. После завершения процесса рассмотрения Конгрессом такая отмена является окончательной и безотзывной.

Следовательно, Президент США сможет «простить» Украине соответствующую задолженность при согласовании Конгрессом – однако лишь после наступления определенных дат.

Напомним, что выборы Президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Ниже приводим текст законопроекта.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.