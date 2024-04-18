З $60,8 млрд допомоги США підтримка економіки України складе $7,8 млрд за умови, що Україна не буде виплачувати пенсії з цих коштів і за умови їх повернення

Законопроект про військову допомогу США передбачає умови моніторингу витрачання коштів і укладення угоди з урядом України про повернення коштів, наданих на економічну підтримку – втім Президент США згодом зможе «пробачити» Україні цей борг.

17 квітня було опубліковано законопроекти, які передбачають надання військової допомоги США для України та союзників.

Загалом законопроект щодо України передбачає асигнування у розмірі 60,8 млрд доларів США, які будуть спрямовані, крім допомоги Україні, також і регіональним партнерам США для протидії рф.

Із цієї суми Фонд економічної допомоги Україні складе 7,8 млрд доларів США.

Також 1,57 млрд може піти на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам, 25 млн доларів – Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн постраждалих від російського вторгнення і 50 млн для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки.

Як пояснила Посол України у США Оксана Маркарова, крім того, законопроект передбачає виділення додаткового фінансування, що буде використано у тому числі для надання допомоги Україні та реагування на ситуацію в нашій державі, пов’язаній з російським вторгненням, зокрема:

$60 млн на дипломатичні програми

$8 млн Офісу Генерального інспектора Держдепу

$39 млн на операційні видатки USAID

$10 млн Офісу Генерального інспектора USAID

$98 млн Міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів.

Крім того, за словами Оксани Маркарової, посилюється нагляд через вимоги моніторингу, вимагається від партнерів і союзників надавати співмірні витратам обсяги допомоги, передбачається укладення угоди з урядом України про повернення коштів, наданих на економічну підтримку, збільшуються ліміти в рамках механізму PDA.

Як випливає із опублікованого законопроекту, вводиться окремий «Фонд економічної підтримки» на загальну суму 7,899 млрд доларів США. За рахунок цих коштів може бути забезпечена безпосередня бюджетна підтримка Україні.

Ця сума залишиться доступною до 30 вересня 2025 року за наступних умов:

із загальної суми, передбаченої за цією статтею, 7,849 млрд доларів США призначено для допомоги Україні, яка може включати бюджетну підтримку, та які можуть надаватися незважаючи на будь-яке інше положення закону, яке обмежує допомогу іноземним країнам

за умови, що жодні кошти, надані для бюджетної підтримки, не можуть бути використані для відшкодування пенсій

за умови, що із загальної суми 50 млн доларів США призначені для запобігання та реагування на відсутність продовольчої безпеки

за умови, що така сума визначена Конгресом як така, що вимагається в надзвичайних ситуаціях.

Також передбачено, що кошти, виділені за розділами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога Європі, Євразії та Центральній Азії» можуть бути доступні як внески після консультації з комітетами з асигнувань.

Державний секретар США повинен, наскільки це можливо, забезпечити, щоб кошти, виділені цим Законом за розділами «Фонд економічної підтримки», «Допомога Європі, Євразії та Центральній Азії», «Міжнародний контроль над наркотиками та правоохоронна діяльність», «Програми нерозповсюдження, боротьби з тероризмом, розмінування та пов’язані програми» та доступні для проектної допомоги Україні, підлягали особистому моніторингу персоналом Сполучених Штатів або перевіреними сторонніми спостерігачами.

Крім того, Державний секретар та адміністратор USAID повинні спільно звітувати відповідним комітетам Конгресу про те, що механізми моніторингу та нагляду за коштами існують і функціонують для забезпечення підзвітності і запобігання марнотратству, шахрайству, зловживанням, відтоку та корупції, включаючи такі механізми, як використання сторонніх моніторів, розширений моніторинг кінцевого використання, зовнішні та незалежні аудити та оцінки, випадкові вибіркові перевірки та регулярне звітування про досягнуті результати та прогрес у досягненні заявлених цілей програми.

Законопроект передбачає, що не пізніше, ніж через 60 днів після дати набрання чинності цим Законом, Президент США укладає домовленості з Урядом України щодо відшкодування Україною Сполученим Штатам економічної допомоги, наданої Україні США для реагування на ситуацію в Україні та для пов’язаних з цим видатків, які надаються за програмами «Фонд економічної підтримки» та як допомога для Європи, Євразії та Центральної Азії.

Погашення, яке вимагається такою угодою, здійснюється на умовах, які встановлює Президент США.

Угода не може передбачати скасування будь-якої чи всіх сум заборгованості, втім, з цього правила є винятки.

Так, у розділі законопроекту «скасування заборгованості» передбачено, що Президент США не може до 15 листопада 2024 року вживати будь-яких дій, пов’язаних із заборгованістю Уряду України, які анулюють будь-яку заборгованість України відповідно до цього розділу.

У будь-який час після 15 листопада 2024 року Президент США може, за умови розгляду Конгресом, скасувати до 50% загальної заборгованості, яку взяла або очікує мати Україна щодо економічної допомоги та пов’язані з цим витрати, які надаються за програмами «Фонд економічної підтримки» та «Допомога Європі, Євразії та Центральній Азії».

Президент США може, за умови перегляду Конгресом, скасувати будь-яку заборгованість, що залишилася перед Урядом України, у будь-який час після 1 січня 2026 року. Після завершення процесу розгляду Конгресом таке скасування є остаточним і безвідкличним.

Отже, Президент США зможе «пробачити» Україні відповідну заборгованість за умови погодження Конгресом – втім, лише після настання відповідних дат.

Нагадаємо, що вибори Президента США відбудуться 5 листопада 2024 року.

Нижче наводимо текст законопроекту.

Автор: Наталя Мамченко

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