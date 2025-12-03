  1. У світі

Євросоюз готує юридичний механізм для розблокування активів РФ для України — Politico

08:13, 3 грудня 2025
Наразі Бельгія побоюється, що за необхідності повернення коштів їй доведеться покривати витрати самостійно.
Фото: ua-energy.org
У Європейській комісії шукають юридичний механізм щодо розблокування активів Росії на користь України та пропонує правове рішення, щоб розвіяти сумніви Бельгії щодо використання 140 мільярдів євро російських заморожених активів як позики Києві, пише Politico.

У ЄС хочуть розробити правову база, яка дасть змогу уникнути ситуації, коли окрема країна ЄС, наприклад Угорщина чи Словаччина, зможе заблокувати продовження санкцій проти Москви.

Єврокомісія має намір спертися на статтю 122 Договору ЄС, що дає змогу діяти «в дусі солідарності» між державами-членами, що дасть змогу ухвалити рішення кваліфікованою більшістю, позбавивши окремі країни права вето.

Юристи ЄС підтверджують, що гнучке тлумачення статті 122 виправдовує перегляд вимог щодо одностайності. Це може також зменшити частоту голосувань щодо продовження санкцій з кожних шести місяців до одного разу на три роки, що забезпечить стабільність і знизить ризики для фінансової підтримки України.

росія ЄС

