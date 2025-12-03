Евросоюз готовит юридический механизм для разблокирования активов РФ для Украины — Politico

Сейчас Бельгия опасается, что в случае необходимости возврата средств ей придется покрывать расходы самостоятельно.

В Европейской комиссии ищут юридический механизм по разблокированию активов России в пользу Украины и предлагают правовое решение, чтобы развеять сомнения Бельгии относительно использования 140 миллиардов евро российских замороженных активов как займа Киеву, пишет Politico.

Сейчас Бельгия опасается, что в случае необходимости возврата средств ей придется покрывать расходы самостоятельно.

В ЕС хотят разработать правовую базу, которая позволит избежать ситуации, когда отдельная страна ЕС, например Венгрия или Словакия, сможет заблокировать продолжение санкций против Москвы.

Еврокомиссия намерена опереться на статью 122 Договора ЕС, которая позволяет действовать «в духе солидарности» между государствами-членами, что даст возможность принимать решения квалифицированным большинством, лишив отдельные страны права вето.

Юристы ЕС подтверждают, что гибкое толкование статьи 122 оправдывает пересмотр требований об единогласии. Это также может снизить частоту голосований по продлению санкций с каждых шести месяцев до одного раза в три года, что обеспечит стабильность и снизит риски для финансовой поддержки Украины.

