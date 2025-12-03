  1. В мире

Евросоюз готовит юридический механизм для разблокирования активов РФ для Украины — Politico

08:13, 3 декабря 2025
Сейчас Бельгия опасается, что в случае необходимости возврата средств ей придется покрывать расходы самостоятельно.
Евросоюз готовит юридический механизм для разблокирования активов РФ для Украины — Politico
Фото: ua-energy.org
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Европейской комиссии ищут юридический механизм по разблокированию активов России в пользу Украины и предлагают правовое решение, чтобы развеять сомнения Бельгии относительно использования 140 миллиардов евро российских замороженных активов как займа Киеву, пишет Politico.

Сейчас Бельгия опасается, что в случае необходимости возврата средств ей придется покрывать расходы самостоятельно.

В ЕС хотят разработать правовую базу, которая позволит избежать ситуации, когда отдельная страна ЕС, например Венгрия или Словакия, сможет заблокировать продолжение санкций против Москвы.

Еврокомиссия намерена опереться на статью 122 Договора ЕС, которая позволяет действовать «в духе солидарности» между государствами-членами, что даст возможность принимать решения квалифицированным большинством, лишив отдельные страны права вето.

Юристы ЕС подтверждают, что гибкое толкование статьи 122 оправдывает пересмотр требований об единогласии. Это также может снизить частоту голосований по продлению санкций с каждых шести месяцев до одного раза в три года, что обеспечит стабильность и снизит риски для финансовой поддержки Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия ЕС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

Работа для иностранцев в Украине по-новому — как законодатели хотят отменить старые разрешения и ввести единый документ

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы сразу три законопроекта, которые предусматривают существенное обновление правил трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства.

Местное самоуправление: пять шагов, которые должны обеспечить реформы децентрализации

В Буче обсудили реформы, которые необходимо пройти Украине по пути евроинтеграции и децентрализации власти.

Владелец сможет требовать демонтаж самострой даже, если его не лишают владения имуществом – законопроект

Законопроект №14259 предлагает системное уточнение механизмов защиты права собственности в случаях, когда собственника не лишают владения, но его правомочия фактически нарушаются.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]