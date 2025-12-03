  1. Суд інфо

У КЦС ВС обрали секретарів судових палат

09:24, 3 грудня 2025
На посаду секретаря Першої судової палати КЦС ВС обрано Дмитра Луспеника, Другої судової палати — Марину Червинську, а Третьої судової палати — Ірину Фаловську.
У КЦС ВС обрали секретарів судових палат
Фото: court.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду відбулися збори суддів судових палат, на яких розглянули питання про обрання секретарів палат. Про це повідомив Верховний Суд.

Рішенням зборів суддів Першої судової палати КЦС ВС від 1 грудня 2025 року на посаду секретаря палати строком на чотири роки з 9 грудня 2025 року обрано Дмитра Луспеника.

На посаду секретаря Другої судової палати КЦС ВС строком на чотири роки з 9 грудня 2025 року рішенням зборів суддів палати від 28 листопада 2025 року обрано Марину Червинську.

Рішенням зборів суддів Третьої судової палати КЦС ВС від 26 листопада 2025 року на посаду секретаря палати строком на чотири роки з 7 грудня 2025 року обрано Ірину Фаловську.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд КЦС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада запланувала повернутися до розгляду законопроекту про оплату праці працівників судів

Законопроект пропонує комплексне оновлення оплати праці працівників судів, прив’язане до окладів суддів.

Квартира-привид і авто-фантом: ВАКС розкрив ілюзії необґрунтованих активів у декларації про доходи поліцейського

Жодні вигадки та непідтверджені боргові зобов’язання не зупинять конфіскацію – позиція суду.

Засади внутрішньої політики у сферах національної безпеки і оборони: чи є потреба у змінах

До Верховної Ради України 7 вересня 2025 р. від Премʼєр-міністерки Юлії Свириденко подано проєкт закону про внесення змін до статті 6 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» щодо удосконалення засад внутрішньої політики у сферах національної безпеки і оборони. Наскільки цей проєкт матиме вирішальне значення у внутрішній і зовнішній політиці свідчитиме час та зміни у житті держави і суспільства.

Вирок скасований через ChatGPT: Верховний Суд обговорив стандарти доброчесності та використання ШІ

Верховний Суд повідомив про початок обговорення можливості інтеграції курсів Ради Європи HELP до освітніх програм із акцентом на академічну доброчесність та правові аспекти застосування штучного інтелекту у науковій діяльності.

Важливі річниці: Україна формує календар пам’ятних дат на 2026-2027 роки

Комітет Верховної Ради доручив допрацювати проєкт Постанови про відзначення пам’ятних дат.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]