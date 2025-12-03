У КЦС ВС обрали секретарів судових палат

На посаду секретаря Першої судової палати КЦС ВС обрано Дмитра Луспеника, Другої судової палати — Марину Червинську, а Третьої судової палати — Ірину Фаловську.

У Касаційному цивільному суді у складі Верховного Суду відбулися збори суддів судових палат, на яких розглянули питання про обрання секретарів палат. Про це повідомив Верховний Суд.

Рішенням зборів суддів Першої судової палати КЦС ВС від 1 грудня 2025 року на посаду секретаря палати строком на чотири роки з 9 грудня 2025 року обрано Дмитра Луспеника.

На посаду секретаря Другої судової палати КЦС ВС строком на чотири роки з 9 грудня 2025 року рішенням зборів суддів палати від 28 листопада 2025 року обрано Марину Червинську.

Рішенням зборів суддів Третьої судової палати КЦС ВС від 26 листопада 2025 року на посаду секретаря палати строком на чотири роки з 7 грудня 2025 року обрано Ірину Фаловську.

