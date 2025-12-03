В КГС ВС избрали секретарей судебных палат

На должность секретаря Первой судебной палаты КГС ВС избран Дмитрий Луспеник, Второй судебной палаты — Марина Червинская, а Третьей судебной палаты — Ирина Фаловская.

Фото: court.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоялись собрания судей судебных палат, на которых рассмотрели вопрос об избрании секретарей палат. Об этом сообщил Верховный Суд.

Решением собрания судей Первой судебной палаты КГС ВС от 1 декабря 2025 года на должность секретаря палаты сроком на четыре года с 9 декабря 2025 года избран Дмитрий Луспеник.

На должность секретаря Второй судебной палаты КГС ВС сроком на четыре года с 9 декабря 2025 года решением собрания судей палаты от 28 ноября 2025 года избрана Марина Червинская.

Решением собрания судей Третьей судебной палаты КГС ВС от 26 ноября 2025 года на должность секретаря палаты сроком на четыре года с 7 декабря 2025 года избрана Ирина Фаловская.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.