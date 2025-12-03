  1. Суд инфо

В КГС ВС избрали секретарей судебных палат

09:24, 3 декабря 2025
На должность секретаря Первой судебной палаты КГС ВС избран Дмитрий Луспеник, Второй судебной палаты — Марина Червинская, а Третьей судебной палаты — Ирина Фаловская.
В КГС ВС избрали секретарей судебных палат
Фото: court.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кассационном гражданском суде в составе Верховного Суда состоялись собрания судей судебных палат, на которых рассмотрели вопрос об избрании секретарей палат. Об этом сообщил Верховный Суд.

Решением собрания судей Первой судебной палаты КГС ВС от 1 декабря 2025 года на должность секретаря палаты сроком на четыре года с 9 декабря 2025 года избран Дмитрий Луспеник.

На должность секретаря Второй судебной палаты КГС ВС сроком на четыре года с 9 декабря 2025 года решением собрания судей палаты от 28 ноября 2025 года избрана Марина Червинская.

Решением собрания судей Третьей судебной палаты КГС ВС от 26 ноября 2025 года на должность секретаря палаты сроком на четыре года с 7 декабря 2025 года избрана Ирина Фаловская.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд КЦС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Приговор отмененный из-за ChatGPT: Верховный Суд обсудил стандарты добропорядочности и использования ИИ

Верховный Суд сообщил о начале обсуждения возможности интеграции курсов Совета Европы HELP в образовательные программы с акцентом на академическую добросовестность и правовые аспекты применения искусственного интеллекта в научной деятельности.

Важные годовщины: Украина формирует календарь памятных дат на 2026-2027 годы

Комитет Верховной Рады поручил доработать проект Постановления о праздновании памятных дат.

Верховный Суд объяснил, почему дело о госизмене в военное время не может рассматриваться судом присяжных

В деле о государственной измене, где обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы, возник спор между сторонами — кто должен рассматривать производство: присяжные или профессиональные судьи.

Работа для иностранцев в Украине по-новому — как законодатели хотят отменить старые разрешения и ввести единый документ

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы сразу три законопроекта, которые предусматривают существенное обновление правил трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства.

Местное самоуправление: пять шагов, которые должны обеспечить реформы децентрализации

В Буче обсудили реформы, которые необходимо пройти Украине по пути евроинтеграции и децентрализации власти.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]