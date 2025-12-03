11000 доларів за «квиток» у Румунію — у Львові судитимуть трьох «переправників»

Обвинуваченим інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

У Львові правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які організували незаконне переправлення ухилянтів за кордон.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, 37-річний житель Хмельниччини спільно з двома чоловіками з Чернівецького району, розробили схему отримання прибутку від переправлення військовозобов’язаного за кордон.

Згідно з планом, «клієнта» зі Львова мали перевезти в об’їзд блокпостів у Чернівецьку область. Для конспірації спільники 5 разів змінювали авто та спершу завезли військовозобов’язаного у Хмельницьку область, потім – у Тернопільську і лише після цього у Чернівецьку. Звідти його уже доставили до пункту «відправки» - за 30 км від держкордону України з Румунією.

Там, після отриманих детальних інструкцій, чоловік мав перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Вартість своїх послуг «переправники» оцінили в 11 000 доларів США.

Одного з них, 34-річного мешканця Чернівеччини, затримали в травні неподалік державного кордону після отримання коштів від «клієнта».

Двоє, організатор та 29-річний мешканець Чернівецької області, переховувалися від слідства, проте завдяки злагодженій роботі правоохоронців їх було знайдено та затримано у вересні.

Усім трьом обвинуваченим інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

