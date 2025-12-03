11000 долларов за «билет» в Румынию — во Львове будут судить трех «переправщиков»

Обвиняемым инкриминируется незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Во Львове правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении трех лиц, которые организовали незаконную переправку уклонистов за границу.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, 37-летний житель Хмельницкой области совместно с двумя мужчинами из Черновицкого района разработали схему получения прибыли от переправки военнообязанного за границу.

Согласно плану, «клиента» из Львова должны были перевезти в объезд блокпостов в Черновицкую область. Для конспирации сообщники пять раз меняли автомобили и сначала доставили военнообязанного в Хмельницкую область, затем — в Тернопольскую и только после этого — в Черновицкую. Оттуда его уже привезли к пункту «отправки» — за 30 км от государственной границы Украины с Румынией.

Там, после получения подробных инструкций, мужчина должен был пересечь границу вне пунктов пропуска.

Стоимость своих услуг «переправщики» оценили в 11 000 долларов США.

Одного из них, 34-летнего жителя Черновицкой области, задержали в мае недалеко от государственной границы после получения денег от «клиента».

Двое других — организатор и 29-летний житель Черновицкой области — скрывались от следствия, однако благодаря скоординированной работе правоохранителей их нашли и задержали в сентябре.

Всем трем обвиняемым инкриминируется незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

