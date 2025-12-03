  1. В Україні

У Чернівцях звільнили вчительку, яка назвала учня «скотиною» за прохання говорити українською

07:36, 3 грудня 2025
Комісія завершила службове розслідування.
У Чернівцях звільнили вчительку, яка назвала учня «скотиною» за прохання говорити українською
У чернівецькому ліцеї №5 «Оріяна» звільнили вчительку географії, яка назвала учня «скотиною» після його прохання перейти на українську мову. Про це «Суспільному» повідомила директорка закладу Галина Абрам’юк.

1 грудня комісія зі службового розслідування завершила роботу та склала акт. Вчителька написала заяву про звільнення, директорка видала відповідний наказ.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», вчителька спілкується з учнями російською. На зауваження школяра вона відповіла образою та додала, що тепер він буде «найбільш відповідаючим» на уроках.

Керівниця міського управління освіти Ірина Ткачук заявила, що вчителька має піти з ліцею, не чекаючи адміністративного рішення. У закладі розпочали службове розслідування.

