В Черновцах уволили учительницу, которая назвала ученика «скотиной» за просьбу говорить на украинском

07:36, 3 декабря 2025
Комиссия завершила служебное расследование.
В Черновцах уволили учительницу, которая назвала ученика «скотиной» за просьбу говорить на украинском
В черновицком лицее №5 «Орияна» уволили учительницу географии, которая назвала ученика «скотиной» после его просьбы перейти на украинский язык. Об этом «Суспильному» сообщила директор учреждения Галина Абрамюк.

1 декабря комиссия по служебному расследованию завершила работу и составила акт. Учительница написала заявление об увольнении, директор издала соответствующий приказ.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», учительница общается с учениками на русском языке. На замечание школьника она ответила оскорблением и добавила, что теперь он будет «наиболее отвечающим» на уроках.

Руководитель городского управления образования Ирина Ткачук заявила, что учительница должна уйти из лицея, не дожидаясь административного решения. В учреждении начали служебное расследование.

