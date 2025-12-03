  1. В Україні

Мінрозвитку представило новий Дашборд оцінювання спроможності громад: для чого це

07:18, 3 грудня 2025
В Україні запустили Дашборд оцінки громад: як працює новий інструмент Мінрозвитку.
Мінрозвитку представило новий Дашборд оцінювання спроможності громад: для чого це
Команда Міністерства розвитку громад презентувала оновлений Дашборд оцінювання спроможності громад — цифровий інструмент, що дозволяє об’єктивно оцінювати стан кожної громади та визначати, які території потребують найбільшої підтримки.

Заступник міністра Олексій Рябикін наголосив, що Дашборд дозволяє побачити реальну картину розвитку громад:

«Ми не говоримо про рейтинг, ми говоримо про уніфіковану й максимально точну систему, за якою можна визначити сильні та слабкі сторони кожної громади в Україні. Держава має розуміти, хто спроможний, а які території потребують найбільше підтримки, і обирати відповідні інструменти. Люди повинні бачити реальний стан своєї громади. А громади - розуміти, які аспекти розвитку потребують уваги, щоб послідовно зміцнювати свій потенціал. Такий підхід повністю відповідає вимогам переговорного розділу 22 «Регіональна політика та координація структурних інструментів». Якщо ми говоримо про впровадження таргетованого, територіально-орієнтованого механізму до надання державних чи міжнародних ресурсів, ми маємо дуже чітко розуміти стан цих територій».

Дашборд уже доступний публічно – тут.

За якими критеріями оцінюють громади

Оцінювання здійснюється за 24 критеріями, об’єднаними у чотири блоки:

  • «людський потенціал» - чисельність населення загалом і дітей зокрема, демографічні тенденції;
  • «гуманітарно-економічний потенціал» - економічна активність, зайнятість, індекс будівництва тощо;
  • «інституційна спроможність» - доступ до адміністративних послуг, міжнародна допомога й співробітництво;
  • «фінансова спроможність» - доходи, видатки, рівень дотаційності, структура податків, трансферти.

Усі дані — верифіковані та надходитимуть від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Набір критеріїв не є остаточним і надалі буде розширюватися.

Модель застосовуватиметься окремо для сільських, селищних і міських громад.

Дані оновлюватимуться постійно, що дозволить відстежувати прогрес та визначати, чи громада ефективно вирішує свої проблеми.

