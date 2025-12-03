  1. В Украине

Минразвития представило новый Дашборд оценки способности общин: для чего это нужно

07:18, 3 декабря 2025
В Украине запустили Дашборд оценки общин: как работает новый инструмент Минразвития.
Минразвития представило новый Дашборд оценки способности общин: для чего это нужно
Команда Министерства развития громад презентовала обновленный Дашборд оценки способности общин — цифровой инструмент, который позволяет объективно оценивать состояние каждой общины и определять, какие территории нуждаются в наибольшей поддержке.

Заместитель министра Алексей Рябикин подчеркнул, что Дашборд позволяет увидеть реальную картину развития территорий:

«Мы не говорим о рейтинге, мы говорим об унифицированной и максимально точной системе, по которой можно определить сильные и слабые стороны каждой общины в Украине. Государство должно понимать, кто является способным, а какие территории нуждаются в наибольшей поддержке, и выбирать соответствующие инструменты. Люди должны видеть реальное состояние своей громады. А общины — понимать, какие аспекты развития требуют внимания, чтобы последовательно укреплять свой потенциал. Такой подход полностью соответствует требованиям переговорного раздела 22 “Региональная политика и координация структурных инструментов”. Если мы говорим о внедрении таргетированного, территориально ориентированного механизма предоставления государственных или международных ресурсов, мы должны очень четко понимать состояние этих территорий».

Дашборд уже доступен публично — здесь.

По каким критериям оценивают громады

Оценивание осуществляется по 24 критериям, объединенным в четыре блока:

  • «человеческий потенциал» — численность населения в целом и детей в частности, демографические тенденции;
  • «гуманитарно-экономический потенциал» — экономическая активность, занятость, индекс строительства и др.;
  • «институциональная способность» — доступ к административным услугам, международная помощь и сотрудничество;
  • «финансовая способность» — доходы, расходы, уровень дотационности, структура налогов, трансферты.

Все данные — верифицированные и будут поступать от органов исполнительной власти и местного самоуправления. Перечень критериев не является окончательным и в дальнейшем будет расширяться.

Модель будет применяться отдельно для сельских, поселковых и городских громад.

Данные будут обновляться постоянно, что позволит отслеживать прогресс и определять, решает ли громада эффективно свои проблемы.

