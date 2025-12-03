У листопаді українці купили рекордну кількість авто — ТОП-10
07:54, 3 грудня 2025
Продажі авто в Україні злетіли на 58% – у листопаді зареєстрували 8,3 тисячі нових машин.
Фото: ukrautoprom
У листопаді 2025 року в Україні зареєстрували близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Про це повідомляє «Укравтопром».
Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року, і на 6% перевищує результат жовтня 2025-го.
Лідером ринку стала китайська марка BYD (1615 авто).
Топ-10 брендів листопада:
- BYD — 1615
- Toyota — 859
- Volkswagen — 798
- Renault — 577
- Skoda — 561
- Zeekr — 397
- Hyundai — 363
- Honda — 341
- BMW — 239
- Audi — 239
Найпопулярніша модель — Renault Duster.
З початку 2025 року продано 68,9 тис. нових легковиків — на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.