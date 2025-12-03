  1. В Україні

У листопаді українці купили рекордну кількість авто — ТОП-10

07:54, 3 грудня 2025
Продажі авто в Україні злетіли на 58% – у листопаді зареєстрували 8,3 тисячі нових машин.
У листопаді українці купили рекордну кількість авто — ТОП-10
Фото: ukrautoprom
У листопаді 2025 року в Україні зареєстрували близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Про це повідомляє «Укравтопром».

Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року, і на 6% перевищує результат жовтня 2025-го.

Лідером ринку стала китайська марка BYD (1615 авто).

Топ-10 брендів листопада:

  1. BYD — 1615
  2. Toyota — 859
  3. Volkswagen — 798
  4. Renault — 577
  5. Skoda — 561
  6. Zeekr — 397
  7. Hyundai — 363
  8. Honda — 341
  9. BMW — 239
  10. Audi — 239

Найпопулярніша модель — Renault Duster.

З початку 2025 року продано 68,9 тис. нових легковиків — на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

