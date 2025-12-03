У листопаді українці купили рекордну кількість авто — ТОП-10

Продажі авто в Україні злетіли на 58% – у листопаді зареєстрували 8,3 тисячі нових машин.

Фото: ukrautoprom

У листопаді 2025 року в Україні зареєстрували близько 8,3 тис. нових легкових автомобілів. Про це повідомляє «Укравтопром».

Це на 58% більше, ніж у листопаді 2024 року, і на 6% перевищує результат жовтня 2025-го.

Лідером ринку стала китайська марка BYD (1615 авто).

Топ-10 брендів листопада:

BYD — 1615 Toyota — 859 Volkswagen — 798 Renault — 577 Skoda — 561 Zeekr — 397 Hyundai — 363 Honda — 341 BMW — 239 Audi — 239

Найпопулярніша модель — Renault Duster.

З початку 2025 року продано 68,9 тис. нових легковиків — на 7,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

