В ноябре украинцы купили рекордное количество авто — ТОП-10

Продажи авто в Украине взлетели на 58% — в ноябре зарегистрировали 8,3 тысячи новых машин.

В ноябре 2025 года в Украине зарегистрировали около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом сообщает «Укравтопром».

Это на 58% больше, чем в ноябре 2024 года, и на 6% превышает результат октября 2025-го.

Лидером рынка стала китайская марка BYD (1615 авто).

Топ-10 брендов ноября:

BYD — 1615 Toyota — 859 Volkswagen — 798 Renault — 577 Skoda — 561 Zeekr — 397 Hyundai — 363 Honda — 341 BMW — 239 Audi — 239

Самая популярная модель — Renault Duster.

С начала 2025 года продано 68,9 тыс. новых легковых автомобилей — на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

