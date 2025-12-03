В ноябре украинцы купили рекордное количество авто — ТОП-10
07:54, 3 декабря 2025
Продажи авто в Украине взлетели на 58% — в ноябре зарегистрировали 8,3 тысячи новых машин.
Фото: ukrautoprom
В ноябре 2025 года в Украине зарегистрировали около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом сообщает «Укравтопром».
Это на 58% больше, чем в ноябре 2024 года, и на 6% превышает результат октября 2025-го.
Лидером рынка стала китайская марка BYD (1615 авто).
Топ-10 брендов ноября:
- BYD — 1615
- Toyota — 859
- Volkswagen — 798
- Renault — 577
- Skoda — 561
- Zeekr — 397
- Hyundai — 363
- Honda — 341
- BMW — 239
- Audi — 239
Самая популярная модель — Renault Duster.
С начала 2025 года продано 68,9 тыс. новых легковых автомобилей — на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.