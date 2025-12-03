  1. В Украине

В ноябре украинцы купили рекордное количество авто — ТОП-10

07:54, 3 декабря 2025
Продажи авто в Украине взлетели на 58% — в ноябре зарегистрировали 8,3 тысячи новых машин.
Фото: ukrautoprom
В ноябре 2025 года в Украине зарегистрировали около 8,3 тыс. новых легковых автомобилей. Об этом сообщает «Укравтопром».

Это на 58% больше, чем в ноябре 2024 года, и на 6% превышает результат октября 2025-го.

Лидером рынка стала китайская марка BYD (1615 авто).

Топ-10 брендов ноября:

  1. BYD — 1615
  2. Toyota — 859
  3. Volkswagen — 798
  4. Renault — 577
  5. Skoda — 561
  6. Zeekr — 397
  7. Hyundai — 363
  8. Honda — 341
  9. BMW — 239
  10. Audi — 239

Самая популярная модель — Renault Duster.

С начала 2025 года продано 68,9 тыс. новых легковых автомобилей — на 7,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

