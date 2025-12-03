  1. В Україні

Закінчити війну треба так, щоб захистити майбутнє України, — Марко Рубіо

08:12, 3 грудня 2025
Марко Рубіо заявив, що США в цьому «досягли певного прогресу, але поки що не досягли мети».
Закінчити війну треба так, щоб захистити майбутнє України, — Марко Рубіо
Фото: lickr.com
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, шо країна намагається зрозуміти, чи можна закінчити війну так, щоб захистити майбутнє України і щоб обидві сторони змогли це прийняти. Про це він сказав інтерв'ю Fox News.

Рубіо підкреслив, що США в цьому «досягли певного прогресу, але поки що не досягли мети».

За словами держсекретаря США, рішення в Росії ухвалює лише Путін, а не його радники.

«Лише Путін може закінчити війну з російської сторони. Тому ми продовжуємо вивчати можливості», - сказав він.

Рубіо додав, що впродовж 10 місяців Сполучені Штати намагаються зібрати дві сторони разом і виробити пропозиції, які можуть підійти обом.

«І ми справді просунулися, стали ближче. Але ми ще не там, ми все ще недостатньо близько», - заявив Рубіо.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп описав війну в Україні як «хаос» і ситуацію, яку «нелегко вирішити».

