«Який безлад» – сказав Трамп про війну в Україні, назвавши її «нелегкою проблемою»

Президент США заявив, що його команда та він намагаються вирішити «цю проблему».

Фото: getty images

Президент США Дональд Трамп описав війну в Україні як «хаос» і ситуацію, яку «нелегко вирішити».

«Ми намагаємося вирішити цю проблему. Я вирішив вісім воєн. Це буде дев’ята, і наші люди зараз перебувають у Росії, щоб з’ясувати, чи можна її вирішити. Повірте, ситуація нелегка. Який безлад!», — сказав Трамп під час засідання уряду в Білому домі у вівторок.

Він також заявив, що Сполучені Штати більше не залучені фінансово до конфлікту.

