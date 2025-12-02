«Какой беспорядок» – сказал Трамп о войне в Украине, назвав ее «нелегкой проблемой»

Президент США заявил, что его команда и он пытаются решить «эту проблему».

Президент США Дональд Трамп описал войну в Украине как «хаос» и ситуацию, которую «нелегко решить».

«Мы пытаемся решить эту проблему. Я решил восемь войн. Это будет девятая, и наши люди сейчас находятся в России, чтобы выяснить, можно ли ее решить. Поверьте, ситуация нелегкая. Какой беспорядок!», — сказал Трамп во время заседания правительства в Белом доме во вторник.

Он также заявил, что Соединенные Штаты больше не вовлечены финансово в конфликт.

