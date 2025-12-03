  1. В Украине

Закончить войну нужно так, чтобы защитить будущее Украины, — Марко Рубио

08:12, 3 декабря 2025
Марко Рубио заявил, что США в этом «достигли определенного прогресса, но пока что не достигли цели».
Фото: lickr.com
Фото: lickr.com
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что страна пытается понять, можно ли закончить войну так, чтобы защитить будущее Украины и чтобы обе стороны смогли это принять. Об этом он сказал в интервью Fox News.

Рубио подчеркнул, что США в этом «достигли определенного прогресса, но пока что не достигли цели».

По словам госсекретаря США, решения в России принимает только Путин, а не его советники.

«Только Путин может закончить войну с российской стороны. Поэтому мы продолжаем изучать возможности», — сказал он.

Рубио добавил, что на протяжении 10 месяцев Соединенные Штаты пытаются собрать две стороны вместе и выработать предложения, которые могут подойти обеим.

«И мы действительно продвинулись, стали ближе. Но мы еще не там, мы все еще недостаточно близко», — заявил Рубио.

Напомним, Президент США Дональд Трамп описал войну в Украине как «хаос» и ситуацию, которую «нелегко решить».

