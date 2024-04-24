Электронный суд: что делать, если не отображаются дела, зарегистрированные до внедрения системы

Пользователям Электронного суда рассказали нюанс по отображению дел в системе.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» рассказали, что делать, если в электронном суде не отображаются дела, зарегистрированные в суде до начала функционирования системы.

Дело, зарегистрированное в суде по заявлению электронного суда, поступает в кабинет пользователя за его РНОКПП (ранее ИНН). В случае регистрации таких дел РНОКПП пользователя заполняется в карточке участника процесса автоматизированной системы документооборота суда (далее АСДС) автоматически с сертификата ЭЦП/КЭП пользователя.

Для того, чтобы в разделе «Мои дела» отображались дела пользователя, необходимо, чтобы в карточке дополнительных сведений участника процесса в АСДС в соответствующем поле был внесен РНОКПП пользователя.

Для этого следует обратиться в суд с заявлением, используя шаблон «Заявление об ознакомлении с материалами дела в электронном виде (внесение РНОКПП в дополнительные сведения об участнике дела и предоставление доступа к электронному делу)» для того, чтобы ответственный работник аппарата суда внес данные РНОКПП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.