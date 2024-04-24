Практика судов
  1. Суд инфо

Электронный суд: что делать, если не отображаются дела, зарегистрированные до внедрения системы

11:37, 24 апреля 2024
Пользователям Электронного суда рассказали нюанс по отображению дел в системе.
Электронный суд: что делать, если не отображаются дела, зарегистрированные до внедрения системы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» рассказали, что делать, если в электронном суде не отображаются дела, зарегистрированные в суде до начала функционирования системы.

Дело, зарегистрированное в суде по заявлению электронного суда, поступает в кабинет пользователя за его РНОКПП (ранее ИНН). В случае регистрации таких дел РНОКПП пользователя заполняется в карточке участника процесса автоматизированной системы документооборота суда (далее АСДС) автоматически с сертификата ЭЦП/КЭП пользователя.

Для того, чтобы в разделе «Мои дела» отображались дела пользователя, необходимо, чтобы в карточке дополнительных сведений участника процесса в АСДС в соответствующем поле был внесен РНОКПП пользователя.

Для этого следует обратиться в суд с заявлением, используя шаблон «Заявление об ознакомлении с материалами дела в электронном виде (внесение РНОКПП в дополнительные сведения об участнике дела и предоставление доступа к электронному делу)» для того, чтобы ответственный работник аппарата суда внес данные РНОКПП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший антикоррупционный суд будет рассматривать дела единолично, но не все – Верховная Рада приняла закон

Изменениями в УПК предусмотрено, что уголовное производство в суде первой инстанции осуществляется ВАКС коллегиально в составе трех судей только по ходатайству обвиняемого по делам о топ-коррупции.

Доверие к судебной власти остается низким, за исключением ВАКС, а правоохранители проводили обыски без санкции суда – Отчет Госдепа США по Украине

В Отчете Бюро Государственного департамента США говорится о проблемах с независимостью судебной системы в Украине и с наблюдением и обысками без определения суда.

Особенности социальной защиты граждан Украины, проживающих за границей – позиция Верховного Суда

Верховный Суд разъяснил особенности социальной защиты некоторых граждан Украины, находящихся за ее пределами.

Как перерегистрировать авто на другое лицо объяснили в сервисном центре МВД

Договор дарения можно оформить в сервисных центрах МВД при перерегистрации транспортного средства.

Закончить бакалавриат можно будет за 3 года – Верховная Рада приняла закон

Студенты смогут изменить специальность после года обучения, а контрактники будут самостоятельно определять его продолжительность.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон об усилении мобилизации: военный учет и другие изменения для украинцев за границей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео